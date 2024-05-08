Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подписал приказ, который устанавливает новые цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан, сообщает Informburo.kz.

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Согласно документу, предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, где установлено государственное регулирование цен, составят:



- на бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;

- на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;

- на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр.



При этом цена на Аи-92 и Аи-93 останется на уровне 205 тенге, а на дизтопливо – 295 тенге для:

- граждан, предъявляющих водительское удостоверение, выданное в Казахстане, при расходе до 100 литров в сутки.

- граждан, предъявивших водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы, выданные в Казахстане, при объёме до 300 литров в сутки.



Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 17 мая.



