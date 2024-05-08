Новые цены на бензин и дизтопливо для иностранцев: глава Минэнерго подписал приказ
Informburo.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев подписал приказ, который устанавливает новые цены на бензин и дизтопливо для иностранных граждан, сообщает Informburo.kz.
Фото с сайта Informburo.kz
Согласно документу, предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, где установлено государственное регулирование цен, составят:
- на бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
- на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге за литр;
- на дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 315 тенге за литр.
При этом цена на Аи-92 и Аи-93 останется на уровне 205 тенге, а на дизтопливо – 295 тенге для:
- граждан, предъявляющих водительское удостоверение, выданное в Казахстане, при расходе до 100 литров в сутки.
- граждан, предъявивших водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы, выданные в Казахстане, при объёме до 300 литров в сутки.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 17 мая.
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