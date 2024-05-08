Экономист объяснил причины укрепления курса тенге по отношению к доллару, передает корреспондент Tengrinews.kz. Отметим, что доллар в Казахстане дешевеет на протяжении последних нескольких месяцев.

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6 мая, по итогам дневных торгов, курс доллара в Казахстане упал ниже 440 тенге.

6 мая, по итогам дневных торгов, курс доллара в Казахстане упал ниже 440 тенге. Скриншот с сайта kase.kz

Как рассказал экономист, автор телеграм-канала Tengenomika Галымжан Айтказин, еще с конца прошлого года отмечается достаточно заметное укрепление тенге к доллару США (то есть валютной пары "доллар к тенге"), несмотря на существенные колебания цены на нефть.

"Если смотреть за последние полгода, то курс тенге оставался стабильным и в большей степени укреплялся. Одной из причин считается внутренний фактор в виде продажи нефтедолларов с Нацфонда для обеспечения трансфертов в бюджет. Эти операции выполняет Нацбанк по требованию правительства. И, соответственно, как, в принципе, докладывается в Нацбанке ежемесячно о таких операциях, то они остаются существенными, даже несмотря на то, что Нацбанк параллельно также покупает доллары для ЕНПФ", - говорит Айтказин.

Он отмечает, что в целом объемы продажи инвалюты существенно выросли. А это, в свою очередь, оказывает давление на обменный курс соответственно.

"В последнее время ежемесячные продажи инвалюты с Нацфонда очень близки к миллиарду долларов. Это достаточно значительная сумма, если мы будем сравнивать исторически трансферты, которые проводились через биржу KASE. С другой стороны, важно отметить и то, что подобный внутренний фактор существенно дестабилизирует и внутренний спрос на инвалюту, поскольку в условиях, когда регулятор открыто заявляет о том, что он будет продавать значительное количество инвалюты, то и спрос на саму инвалюту, конечно же, будет удовлетворен и "подавлен". Это тоже нужно учитывать", - добавил Галымжан Айтказин.

По словам аналитика, данная тенденция приводит к не очень благоприятным выводам для экономики в целом.

"Мы знаем у нас сейчас доходная часть бюджета существенно не исполняется. Но при этом мы позволяем за счет трансфертов курсу сильно укрепляться. Это, по сути, является невыгодным для нас, поскольку мы снижаем доходы, которые могли бы получать, например, от добывающих отраслей. То есть у нас есть существенная часть налогов, которая оплачивается по текущему курсу доллара, то есть с конвертацией. И, соответственно, при тех же конвертациях трансфертов, которые делает НБ, при крепнущем курсе мы получаем меньше тенге за доллар. И соответственно, в бюджет идет меньше нацвалюты", - считает экономист.

По итогам дневных торгов 6 мая на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 439,43 тенге, снизившись на 2,15 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 6 мая составляет 441,66 тенге за доллар.