В Казахстане планируют улучшить условия труда и усилить социальную защиту депутатов маслихата, работающих на постоянной основе, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на запрос мажилисменов от партии "Ак жол", сообщает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

В своём запросе депутаты отметили, что акиматы фактически полностью доминируют над маслихатами, а реальная власть принадлежит исполнительным органам. По их мнению, такое доминирование акима над депутатским корпусом, избранным народом, не соответствует принципам демократии.

Олжас Бектенов сообщил о предлагаемых правительством нормах, которые будут способствовать совершенствованию деятельности маслихатов и повышению их независимости.

- В случае роспуска маслихата предлагается норма, предусматривающая ежемесячную выплату в течение не более трёх месяцев со дня прекращения полномочий депутата, – говорится в ответе.

По его словам, также предлагается расширение штата маслихатов за счёт сокращения численности внештатных работников. Поправки инициируют в рамках нормотворческой работы правительства и внесут в парламент в этом году.