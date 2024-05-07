В Атырау на паркете спортивного комплекса «AiRom Arena» прошел заключительный - пятый матч полуфинального противостояния чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Барсами Атырау» и «Тоболом».

Антон Быков против американского разыгрывающего защитника "Барсов Атырау" Джарвиса Гарретта

Первые два матча этой серии до трех побед одной из команд прошли здесь же, и удача тогда сопутствовала костанайскому клубу - 82:78 и 86:81. А вот продолжение серии в Костанае принесло «Тоболу» два поражения - 87:91 и 67:78.

Начало пятой встречи осталось за хозяевами, которые лидировали в первой четверти вплоть до седьмой минуты, дважды доводя свое преимущество до пяти очков. Дважды костанайский клуб догонял соперника, а за три минуты до первого перерыва впервые в матче перевел «Барсы Атырау» в роль догоняющих - 17:19, и оставил их в этой роли к началу второго игрового отрезка - 21:25.

Всего один бросок с игры Шаима Куанова достиг цели

Уже через 20 секунд после начала второй четверти счет стал равным, и в течение двух минут он еще дважды становился таковым. А после счета 30:30 атыраусцы вышли вперед и за две минуты до большого перерыва довели свой отрыв до двузначной цифры - 43:32. Правда, до конца игрового отрезка «Тоболу» все же удалось немного сократить свое отставание - 43:37.

К началу четвертой минуты третьей четверти «Барсы Атырау» вновь довели свое преимущество до 11 очков (52:41), после чего главный тренер «Тобола» Тимур Султанов взял тайм-аут. Но в течение минуты после остановки игры преимущество хозяев выросло до 15 очков (58:43), и, как следствие, еще один тайм-аут гостей. А после этой минутной остановки встречи гости заиграли уверенней и смогли до конца четверти уменьшить преимущество своего соперника на десять очков - 63:58.

Под кольцо «Барсов Атырау» прорывается Константин Двирный

В очень упорной борьбе прошел заключительный игровой отрезок, за две минуты до окончания которого у баскетболистов костанайского клуба, сумевших свести свое отставание до расстояния одного броска (73:71), появился шанс перевести игру в овертайм. Однако фортуна словно отвернулась от «Тобола», мяч отказывался лететь в корзину и после дальних бросков, и после попыток переправить его туда буквально из-под кольца. За девять минут до окончания матча наставник котанайцев взял тайм-аут, но сразу после него атуыраусцы заработали два штрафных броска, которые и реализовали, одержав в итоге и победу в матче со счетом 75:71 (21:25, 22:12, 20:21, 12:13), и победу в серии - 3:2, завоевав таким образом себе путевку в финал.

Лучший игрок матча Дмитрий Дойников

Лучшим игроком в этом матче в составе «Тобола» стал Дмитрий Дойников, набравший 28 очков и записавший на свой счет дабл-дабл, совершив еще и 13 подборов. Результативными действиями у костанайцев отметились Артем Степанцов, на счету которого 11 очков, Павел Ильин и Константин Двирный - по 7, Антон Быков - 6, проведший без замен капитан команды Шаим Куанов - 4,

Рустам Валиев и Адильбек Битенов - по 3 и Арсений Семенов - 2.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов

Теперь «Тоболу» предстоит побороться за бронзовые медали чемпионата с «Актобе», который также в пяти матчах уступил вышедшему в финал «Ирбису Алматы» - 69:87, 93:78, 73:75, 91:86 и 78:81.

Фото vk.com/bctobol