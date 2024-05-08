В четверг, 9 мая, в Костанайской области синоптики ожидают дожди и грозы. Днём на севере, востоке и юге град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западное направление, порывы будут достигать 15-20 м/с. А днём ветер усилится на востоке и юге области до 28 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае 9 мая тоже дождь и гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13, днём +17...+19 градусов.

В пятницу, 10 мая, ночью на востоке и юге области возможны осадки и туман. А в субботу, 11 мая, осадки маловероятны. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на западе, севере и востоке 15-20 м/с. Температура ночью +1...+6, на севере заморозки до -3 градусов. Днём +10...+15, на юге +18 градусов.

- Дожди придут вместе с циклоном, потом его сменит холодный фронт, который принесет постепенное понижение температуры воздуха, - пояснила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ.

В Костанае 10 и 11 мая ветер усилится до 15-20 м/с. В пятницу по области ночью +3...+5, днём +11...+13 градусов. В субботу ночью +2...+4, днём +13...+15 градусов.