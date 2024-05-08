Единственной проблемой во время прошедшего отопительного сезона в областном центре были порывы на теплосетях в микрорайоне Аэропорт. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис ПЕТРУХНО.

В 2023 году за счет бюджета частично заменили 978 м магистральных сетей на сумму 918 млн тенге. Но зимой произошли 4 порыва на других участках в этом же микрорайоне - протяженностью 2 км. Это привело к "кратковременному отключению тепла и горячего водоснабжения у всех потребителей микрорайона". На реконструкцию теплосетей в микрорайоне в 2024 году выделяют ориентировочно 1 млрд тенге.

Фото из архива "НГ"

- Много было аварий по району Аэропорт, в декабре 2023 года была авария, люди ее не заметили, но всю ночь все коммунальные службы работали над ее устранением, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Там 42 многоэтажных дома, которые зависят от этих сетей. Поэтому было принято решение, поддержанное акимом области, в этом году полностью завершить ремонт магистральных сетей в Аэропорту. Мы начинаем на этой неделе и до конца сентября все работы постараемся завершить. Люди будут жаловаться, потому что будут брусчатку снимать, где-то попадут детские площадки, тротуары. Но все это обезопасит микрорайон от зимних порывов.

Аким отметил, что опрессовка теплосетей в Костанае должна завершиться до 2 июня. Но в микрорайон Аэропорт горячую воду не вернут, минимум, до конца лета.

- Будут локальные отключения на тех участках, где мы будем ремонтировать теплосети, - отметил Жундубаев. - О графике отключений мы сообщим дополнительно. Но где нет ремонтных работ, там мы будем подавать горячую воду. Жителям Аэропорта придется потерпеть.

Почему же в новом микрорайоне необходимо менять почти все трубы теплосетей?

- В свое время был разработан проект, по которому все сети положили без изоляции, а если она и была, то в основном использовали минвату, которая боится агрессивную среду, - пояснил аким Костаная. - В свое время так решили... Сейчас мы применяем трубы с ППУ-изоляцией (пенополиуретан), предотвращая коррозию труб. И эти трубы должны долго служить.

График отключения теплоисточников КТЭК - здесь