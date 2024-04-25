Горячую воду отключат для опрессовки и ремонта теплосетей КТЭК. Причем впервые замену задвижек проведут за бюджетные деньги. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили на брифинге в теплокомпании.

Фото Ксении РЕБИК

Заменить планируют 22 единицы секционной запорной арматуры, которые устанавливаются через каждые 500 м на магистральных тепловых сетях. В том числе 14 - в микрорайоне Юбилейный. Потратят на это 148 млн тенге.

- Они нужны для обеспечения надёжного теплоснабжения, - пояснил директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. - Назначение секционной запорной арматуры - прекратить подачу теплоснабжения или открыть напор. Если произошла какая-то авария, надо сразу отключить какой-то район. Если задвижка не держит, тогда придётся отключать воду всему городу. Задвижки очень важны.

- Если задвижка ненадёжно перекрывает, участок перекрытия увеличивается и больше домов страдает от отключения, - добавил заместитель главного инженера ГКП «КТЭК» Нурлан КОШЕКОВ. - Поэтому нам впервые бюджет выделил средства на замену физически изношенных секционных задвижек диаметром 500 мм и более.

График отключения горячей воды

Зона отключения Начало Завершение Южная часть Костаная. 320 многоквартирных жилых домов. 2 мая 27 мая Мкрн Юбилейный. 47 многоквартирных жилых домов. 2 мая 31 мая Мкрн КСК. 178 многоквартирных жилых домов. 4 мая 2 июня Центральная часть города. 525 жилых многоквартирных домов. 9 мая 1 июня Мкрн Береке. 6 жилых многоквартирных домов. 9 мая 1 сентября ЖК «Жұлдыз». 6 жилых многоквартирных домов. 9 мая 20 мая Мкрн Кунай. 14 многоквартирных жилых домов. 9 мая 20 мая

На все лето - с мая по сентябрь - лишатся горячей воды 34 многоквартирных жилых домах в микрорайоне Наурыз и 9-м микрорайоне. Причина - реконструкция участка тепломагистрали по пр. Абая. Сумма договора на СМР с подрядчиками - 958 млн тенге.

В такой же ситуации - весь микрорайон Аэропорт.

- В 2023 году за счёт бюджетных средств были выполнены работы по частичной замене магистральных сетей в микрорайоне Аэропорт в количестве 900 м. К сожалению, в прошедшем отопительном периоде было выявлено ещё 4 порыва на других участках, - отметил Бекпаганбетов. - Поэтому с мая по сентябрь планируются реконструкции сетей протяжённостью 2,4 км с отключением горячего водоснабжения у всех потребителей микрорайона. Это 49 многоквартирных жилых домов, производственных организаций и АО «Международный аэропорт «Костанай». Более точные сроки отключения и запуска горячего водоснабжения будут доведены жителям в мае, после заключения договоров на строительно-монтажные работы. Ориентировочная сумма СМР - 1 млрд 130 млн тенге.

На брифинге традиционно напомнили: в период гидравлических испытаний владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, ПКСК, ОСИ, старшим по дому в зоне опрессовки необходимо заблаговременно и надёжно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрыва трудопроводов и отопительных приборов.

В микрорайоне Береке, кроме котельной КТЭК, работает еще одна - частная. Что создало путаницу после публикации сообщения о сроках опрессовки. Корреспондент «НГ» спросил, согласован ли график отключения горячей воды с частником.

- Частная котельная ИП "Лим П." обслуживает дома, которые построило ТОО «БК-Строй», - ответил Нурлан Кошеков. - Она не находится на балансе КТЭК, у неё есть свои тепловые сети, поэтому график опрессовки ИП будет составлять сам и доводить его до жителей своего микрорайона.

Бекпаганбетов закончил брифинг извинениями:

- ГКП «КТЭК» приносит свои извинения потребителям горячей воды за причинённые временные неудобства и напоминает, что проводимые работы на тепловых сетях города позволят обеспечить надёжные и безаварийные теплоснабжение потребителей тепловой энергии Костаная в следующем отопительном периоде.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА