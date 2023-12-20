Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 20 декабря, провел брифинг в микрорайоне Аэропорт. Поводом стали сообщения в республиканских СМИ о том, что без тепла и горячей воды остались 42 многоэтажки, школа и аэропорт. Причина - в порыве магистрали.

Кроме того, согласно сообщению КТЭК, порыв устраняют в районе КСК, из-за чего до 20 часов теплоснабжение отключили в 71 многоквартирном доме. Жундубаев успокаивает горожан, все отключения плановые и порывы будут быстро устранены.

В микрорайоне Аэропорт, где давал комментарий аким, идут раскопки тяжелой техникой. Аким объясняет - дома от тепла пока не отключали.

- Сегодня ни одного дома без отопления в Костанае нет! - сказал Марат Жундубаев. - Ни одного дома в микрорайоне Аэропорт от теплоснабжения не отключено. До тех пор, пока в КТЭК не найдут место порыва и не определят объем работ, отключений не будет. После за 2-3 часа мы устраним порыв. Жители особо не должны этого почувствовать! Порыв был обнаружен 3-4 дня назад, но мы решили подождать, пока морозы стихнут и установится благоприятная для ремонта погода. Вчера была справочная информация для людей, что будут отключать отопление в Аэропорте и ряде других районов. Это было сделано для удобства жителей, ОСИ и КСК. Трубы будут ремонтировать, а жители будут знать, в какие часы не будет горячей воды.

Аким подчеркнул: "ажиотажа никакого нет и аварийной ситуации тоже нет". Порыв хоть и на магистральной теплосети, но это не критично и устраняется в плановом порядке. Сил и средств для этого, по словам градоначальника, достаточно. А порывы происходят из-за того, что изношенность теплосетей в Костанае составляет более 60%.

- Хотел бы еще обратиться, так как в ряде СМИ появились громкие заголовки, что такое-то количество домов без отопления, - сказал Жундубаев. - Я прошу подавать информацию корректно. Мы всегда готовы дать объяснения.

Журналисты отметили, что в районе КСК уже есть жалобы на холод в домах.

- По КСК ситуация плановая, там 10 дней назад выявлен порыв, - ответил на вопрос корреспондента "НГ" Жундубаев. - Силы КТЭКа изучили его, раскопали место порыва. Сегодня до 17 часов работы завершат. Все материалы подвезены. Нормальная зимняя ситуация, надо понимать! Ажиотажа быть не должно. Чтобы люди не волновались после сообщений в республиканских СМИ, мы решили дать дополнительные комментарии. Все под контролем. Если что-то изменится, мы сообщим.

Директор ГКП "КТЭК" Виктор ШМЫГЛОВ подтвердил слова акима.

- На КСК необходимо заменить отвод на трубе диаметром 530 мм, - сказал он. - Сварочные работы мы провели. Сейчас сливаем воду, подрезаем, закончим работу до 17 часов. Вопрос только в заполнении сетей. Быстро это делать нельзя, чтобы не было гидравлических ударов. Мы должны вернуть тепло до 20 часов, но это время с запасом, мы справимся раньше.

Фото Георгия ГОВОРОВА