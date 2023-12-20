Еще в двух районах Костаная отключили отопление из-за порыва
20 декабря 2023, 12:15 | ЖКХ
Один из порывов произошел на ул. Узкоколейная, другой - на пр. Кобланды батыра. Из-за этого в 80 многоквартирных жилых домах сегодня, 20 декабря, до вечера будет отключено отопление, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".
Изображение от Freepik
Напомним, из-за порыва на теплосети в мкрн. Аэропорт отопление отключили в 42 жилых домах, школе и аэропорте.
Работы по устранению порыва на ул. Узкоколейная, 29 пройдут с 9:00 до 20:00. Под отключение попали 9 жилых домов по адресам:
- ул. Узкоколейная, №№ 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29.
Порыв на тепломагистрали по адресу пр. Кобланды батыра, 20, обещают устранять в те же сроки: с 9:00 до 20:00. Из-за аварийных работ отопление отключено в 71 жилом доме:
- пр. Кобланды батыра, №№ 37, 42, 42/1, 44, 46, 18, 50 ,58, 60, 60А, 62, 62А, 88;
- ул. Каирбекова, №№ 336, 340, 342, 358 А, 358/2, 358/3, 358/4, 381, 383, 385, 385/1, 387, 387/1, 389, 393, 395, 399, 399/1, 3992, 403, 405, 405/1, 407, 409, 411, 453;
- ул. Курганская, №№ 22, 2А, 4;
- ул. Тепличный комбинат, №№ 1, 2, 3, 5, 6, 9;
- ул. Текстильщиков, №№ 2 Б, 3, 3/51, 3А, 4 А, 6/1, 9, 9А, 8, 10А, 12 Б, 15, 17, 18, 19, 21, 23А, 23;
- мркн. 4, №№ 1, 2, 4;
- ул. Свободы, № 98 А;
- ул. Красносельская, № 128.
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