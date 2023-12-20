Один из порывов произошел на ул. Узкоколейная, другой - на пр. Кобланды батыра. Из-за этого в 80 многоквартирных жилых домах сегодня, 20 декабря, до вечера будет отключено отопление, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".

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Напомним, из-за порыва на теплосети в мкрн. Аэропорт отопление отключили в 42 жилых домах, школе и аэропорте.

Работы по устранению порыва на ул. Узкоколейная, 29 пройдут с 9:00 до 20:00. Под отключение попали 9 жилых домов по адресам:

ул. Узкоколейная, №№ 13, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29.

Порыв на тепломагистрали по адресу пр. Кобланды батыра, 20, обещают устранять в те же сроки: с 9:00 до 20:00. Из-за аварийных работ отопление отключено в 71 жилом доме: