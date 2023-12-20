Порыв на трубах отопительных сетей произошел возле жилого дома № 4 по ул. Герасимова в мкрн. Аэропорт. Как сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК", на время устранения аварии теплокомпания будет вынуждена отключить теплоснабжение в микрорайоне.

Фото из архива "НГ"

Ремонтные работы пройдут сегодня, 20 декабря. Отопление отключат с 12:00 до 20:00 в 42 многоквартирных жилых домах, средней школе № 29 и в зданиях международного аэропорта.

Напомним, в этом году в мкрн. Аэропорт местные жители уже оставались без отопления. Порыв на магистральной теплосети был здесь 4 января. Кроме того, авария в микрорайоне также была год назад - 19 декабря 2022 года.