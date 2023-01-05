Как сообщает ГКП «КТЭК», вчера, 4 января, в мкр. Аэропорт на магистральной теплосети ТМ 24 Д 426 мм был обнаружен порыв, требующий устранения. Аварийные работы пройдут сегодня, 5 января. Отопления в жилых домах не будет с 13.00 до 20.00.

Фото из архива "НГ"

В зону временного отключения от теплоснабжения попадают МЖД- 30 домов (2201 абонент), в том числе:

- мкр.Аэропорт, 1 (общежитие, 48 квартир);

- ул.Герасимова, 2Б (36 квартир);

- ул.Герасимова, 7 (107 квартир);

- ул.Герасимова, 8 (72 квартиры);

- ул.Герасимова, 9 (72 квартиры);

- ул.Герасимова,10 (68 квартир);

- ул.Герасимова,12 (72 квартиры);

- мкр.Аэропорт, 6 (54 квартиры);

- мкр.Аэропорт, 7 (108 квартир);

- мкр.Аэропорт, 8 (108 квартир);

- мкр.Аэропорт, 9 ( 54 квартиры);

- мкр.Аэропорт, 10 (54 квартиры);

- мкр.Аэропорт, 12 (108 квартир);

- мкр.Аэропорт, 16 (105 квартир);

- мкр.Аэропорт, 17 (36 квартир);

- мкр.Аэропорт, 18 (36 квартир);

- мкр.Аэропорт, 19 (105 квартир);

- мкр.Аэропорт, 20 (105 квартир);

- мкр.Аэропорт, 21 (99 квартир);

- мкр.Аэропорт, 26 (108 квартир);

- мкр.Аэропорт, 28 (36 квартир);

- мкр.Аэропорт, 29 (106 квартир);

- мкр.Аэропорт, 30 (36 квартир);

- мкр.Аэропорт, 32 (71 квартира);

- мкр.Аэропорт, 33 (108 квартир);

- мкр.Аэропорт, 35 (37 квартир);

- мкр.Аэропорт, 35А (36 квартир);

- мкр.Аэропорт, 38 (36 квартир);

- мкр.Аэропорт, 39 (108 квартир);

- мкр.Аэропорт, 45 (72 квартиры).

Напомним, 20 декабря в этом районе уже устраняли порыв на сети. Причиной порыва стали грунтовые воды. Тогда без отопления остались 30 жилых домов, школа и здание аэропорта.