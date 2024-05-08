"Тобол" и "Астана" определили полуфиналиста Кубка Казахстана
Vesti.kz
8 мая 2024, 20:28 | Спорт
Состоялся матч 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу между "Тоболом" и "Астаной", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 20-й минуте забил Ислам Чесноков.
©ФК "Тобол"
Отметим, что для вингера сборной Казахстана это первый гол в текущем сезоне в составе "Тобола". В шести матчах КПЛ Чесноков не смог открыть свой голевой счет.
Таким образом, "Астана" покидает турнир, а "Тобол" продолжит выступление в Кубке Казахстана. Ранее в 1/4 финала "Атырау" остановил "Кайрат".
Сегодня состоятся еще две четвертьфинальные игры: "Ордабасы" принимает "Актобе", а "Елимай" встречается с "Кызыл-Жаром".
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