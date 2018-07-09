Предварительную причину пожара в ресторане «Астам» назвали в ДЧС Костанайской области

Сегодня, 9 июля, пресс-служба ДЧС официально прокомментировала "НГ" пожар в ресторане «Астам», который произошел вечером 8 июля. По предварительной версии, причиной возгорания стали ремонтные работы на кровле.

- Горело отдельно стоящее одноэтажное здание ресторана «Астам» - банкетный зал, а также кровля здания, - сообщила пресс-служба ДЧС. - Общая площадь пожара - 1 200 кв. м. 75 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений.

В управлении по ЧС Костаная уточнили, что в ресторане обрушилась кровля площадью 400 кв. м.

Звонок в пожарную службу поступил в 17.30, пожар был локализован в 18.35 и ликвидирован в 19.45.

Так ресторан выглядел около 22.00

На пожар выезжали 71 сотрудник служб ДЧС, 15 единиц техники и карета скорой помощи.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что пожар в ресторане «Астам» начался перед свадебным торжеством. Первыми возгорание заметил персонал. Люди выбегали на улицу, не забрав свои вещи.