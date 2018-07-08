В Костанае горит ресторан "Астам"
Татьяна НАЗАРУК
Ресторан "Астам", расположенный в районе торгово-развлекательного центра "Костанай плаза", на улице Высокой, загорелся сегодня, 8 июля, примерно в 17.30.
Первыми возгорание заметили сотрудники ресторанного комплекса. Они и подняли тревогу, вслед за ними из здания стали выбираться посетители.
Здесь в 18.00 должно было начаться свадебное гуляние. Основная часть гостей собралась на полчаса раньше, жених с невестой прибыли уже с приездом пожарных.
Корреспондент "НГ" сейчас находится на месте происшествия.
Персонал ресторана от комментариев отказывается. Гости в панике наблюдают за происходящим, некоторые в слезах, потому что не успели забрать свои вещи.
- Официанты первыми увидели огонь, - рассказала "НГ" находившаяся в момент возгорания гостья. - Мы с парадного входа выбегали, персонал - со двора. Жених с невестой сейчас приедут... Они ещё не в курсе. Куда нам сейчас идти? Миллионы на ветер.
По информации сотрудников ресторана, успели выйти все и никто не пострадал.
Вопрос сейчас стоит насчёт средств - будут ли владельцы комплекса возмещать молодым стоимость заказанного банкета.
О причине возгорания пока неизвестно, на месте работают 6 пожарных машин. Сгорела пристройка к ресторану.
- Угрозы распространения огня нет, - сообщила "НГ" инженер УЧС Костаная Гульнара ЖОЛБАРИСОВА.
На момент начала пожара в ресторане собралось около 50 гостей.
- Я разговаривала с администратором ресторана, она говорит, что никто даже не понял, откуда пошло возгорание, - прокомментировала Гульнара Жолбарисова.
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