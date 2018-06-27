Подключить к горячему водоснабжению дома в центре Костаная не удалось из-за дефектов на тепломагистрали

В начале этой недели, 25-го и 26 июня, в ГКП «КТЭК» сообщили, что 44 многоэтажных дома в центре Костаная будут подключены к горячему водоснабжению. Горячей воды в них не было со времени весенней опрессовки, которую проводили с 10-го по 30 мая.

Фото из архива "НГ"

- Всего после весенней опрессовки к горячему водоснабжению не подключили 84 многоэтажных дома, преимущественно - в центре города, - сообщила «НГ» сегодня, 26 июня, менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Салтанат КАСЕНОВА. - Отсутствие горячей воды в этих домах было связано с реконструкцией ул. Тауелсиздик. Ожидалось, что в начале этой недели 44 из 84 домов подключат к ГВС. Однако при заполнении тепломагистрали водой были выявлены небольшие дефекты. На данный момент подрядчик ведет работы по их устранению. К сожалению, пока ни один из планируемых 44-х домов не удалось подключить к ГВС.

Новые сроки подключения 44-х домов к горячему водоснабжению в КТЭК пока затруднились назвать.