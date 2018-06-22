 
Форум
Victor Yang
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
alex_60: из нашего. потому что Никаких льгот, тем более в выплаченной сумме, им не будет. Единственное что они на эту сумму налогов не заплатят. Это во-первых. Во-вторых, мы же наверняка не знаем...
22.06.18 16:18
112
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
Маркс: Подумаешь, все окружающие считают вас за лоха и смеются Назови мне хоть одного окрузающего тебя в обществе, знатока блиллиантов, колец с платиновыми обрамлениями и собственно золота? Нет...
22.06.18 15:58
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: Странно получается. Спасибо,Доктор. Наконец то ты - появился... :lol: :oops:
22.06.18 15:46
Маркс
Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора
112: Они стараются прежде всего ради своих каких то Личных выгод, как и меценаты нашего города.. В философском плане абсолютно любое действие субъекта можно трактовать как в качестве личной...
22.06.18 15:22
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Странно получается. Драконовские отцы сражались на этой земле. А он сам туда приплигал)))))) 8-) :oops:
22.06.18 15:12
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

44 дома в центре Костаная подключат к горячему водоснабжению до завершения реконструкции ул. Тауелсиздик

Ольга ЛИХОГРАЙ

22 июня 2018, 10:21 |  ЖКХ

с 25 июня ГКП «КТЭК» начнет поэтапно подключать к горячему водоснабжению 44 из 84 многоэтажных домов в центре Костаная. Горячая вода в них отсутствует почти полтора месяца - с момента весенней опрессовки теплосетей, которую теплокомпания провела с 10 по 30 мая.

Фото из архива "НГ"

- 84 многоэтажных дома в центре Костаная оставались без горячей воды после завершения весенней опрессовки из-за реконструкции ул. Тауелсиздик, - пояснила «НГ» менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Салтанат КАСЕНОВА. - В графике работ по ремонту улицы предусмотрена замена коммуникаций: сначала водовода, затем канализации и тепловых сетей. Часть работ по замене тепловых сетей уже проведена, поэтому с начала следующей недели планируется подключить к горячему водоснабжению 44 из 84-х многоэтажных домов.

Список домов, в которых горячая вода появится в начале следующей недели, в КТЭК предоставить пока не могут. Подать горячую воду в оставшиеся 40 домов планируется в августе - после полного завершения ремонтных работ на ул. Тауелсиздик. Точную дату тепловики назвать не могут, потому что зависят от подрядчиков, ремонтирующих улицу. В ГКП «КТЭК» лишь отметили, что часть из 40 домов будут подключать к ГВС по мере завершения ремонта на отдельных участках ул. Тауелсиздик.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.06.18 16:18 Погоду в Костанайской области определяет циклон над Норильском
22.06.18 15:43 В Казахстане, по статистике, задерживаются 14% рейсов
22.06.18 14:24 Бекетаев дал совет казахстанцам по долевому строительству
22.06.18 10:48 В Казахстане установили трёхдневный срок снятия ограничения на выезд из-за долгов
21.06.18 19:15 Комиссию за возврат билетов на поезда повысили до 1000 тенге
21.06.18 18:27 Убийство жены в Костанае: погибшая пыталась развестись
21.06.18 16:45 По фактам убийства преподавателя КСТУ и самоубийства ее мужа полиция Костаная проводит досудебное расследование
21.06.18 16:17 Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
21.06.18 15:35 Судьбу детей убитой в Костанае преподавательницы решают органы опеки
21.06.18 14:56 Акимат Костаная признал, что «гранитные» вазоны на самом деле - из мрамора

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 4
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх