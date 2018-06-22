44 дома в центре Костаная подключат к горячему водоснабжению до завершения реконструкции ул. Тауелсиздик

с 25 июня ГКП «КТЭК» начнет поэтапно подключать к горячему водоснабжению 44 из 84 многоэтажных домов в центре Костаная. Горячая вода в них отсутствует почти полтора месяца - с момента весенней опрессовки теплосетей, которую теплокомпания провела с 10 по 30 мая.

Фото из архива "НГ"

- 84 многоэтажных дома в центре Костаная оставались без горячей воды после завершения весенней опрессовки из-за реконструкции ул. Тауелсиздик, - пояснила «НГ» менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Салтанат КАСЕНОВА. - В графике работ по ремонту улицы предусмотрена замена коммуникаций: сначала водовода, затем канализации и тепловых сетей. Часть работ по замене тепловых сетей уже проведена, поэтому с начала следующей недели планируется подключить к горячему водоснабжению 44 из 84-х многоэтажных домов.

Список домов, в которых горячая вода появится в начале следующей недели, в КТЭК предоставить пока не могут. Подать горячую воду в оставшиеся 40 домов планируется в августе - после полного завершения ремонтных работ на ул. Тауелсиздик. Точную дату тепловики назвать не могут, потому что зависят от подрядчиков, ремонтирующих улицу. В ГКП «КТЭК» лишь отметили, что часть из 40 домов будут подключать к ГВС по мере завершения ремонта на отдельных участках ул. Тауелсиздик.