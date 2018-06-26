Холодную воду отключат в центре Костаная в связи с ремонтом водопровода

Плановый ремонт на сетях водоснабжения по ул. Павлова в границах улиц Чехова и Каирбекова станет причиной прекращения подачи холодной воды. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото из общедоступных источников

Работы запланированы на 28 июня с 8.00 до 22.00. На это время подача питьевой воды будет прекращена в 27 жилых домах и 13 социальных объектах.

ул. Баймагамбетова 169, 179, 152, 150,156;

ул. Павлова 70, 72, 74, 68,66, 64, 62, 58, 60/1, 60;

ул. Дощанова 43, 76, 74, 72;

ул. Алтынсарина 108, 105, 79 а, 79, 109;

ул. Гоголя 85, 87, 89;

ул. Баймагамбетова 154 – Гимназия №12;

ул. Алтынсарина 107 – Гимназия №24а;

ул. Гоголя 77 – КНБ;

ул. Дощанова 66 а – Гемодиализ;

ул. Гоголя 79а;

ул. Баймагамбетова 169 – Р-10;

ул. Павлова 43 – Дсад №61;

ул. Павлова 5;

ул. Гоголя 79 – кафе «Рататуй»;

ул. Гоголя 81 – ПЧ1;

ул. Гоголя 85 а – Казахско-французский центр;

ул. Гоголя 74 – Кинотеатр «Казахстан»;

ул. Алтынсарина 109 –Школа детского творчества.

Как уже ранее сообщала "НГ" реконструкция улицы Павлова началась 25 июня, что стало причиной изменения движения общественного транспорта.