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Перекресток Баймагамбетова-Павлова перекроют в Костанае
25 июня 2018, 09:50 | ЖКХ
Перекрытие этого перекрестка для автотранспорта вызвано предстоящими строительно-монтажными работами. Об этом сегодня, 25 июня, сообщила пресс-служба акима города.
Реконструкция улицы Павлова в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина начнется 25 июня и должна завершиться уже 2 июля.
На время ремонтных работ автобусы №№ 3, 5, 12 ,19, 22, 38 будут объезжать этот перекресток по улице Гоголя.
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кот, тебе нового. надо. бери с улицы. это нормарьные коты. у меня 14 лет.сейчас. матрос. до царапки . которая 14 прожила. [Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 14:15]
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да и злая та кокая то. вроде не американка.