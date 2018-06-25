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Добринцофф
БелАЗ, Белшина, Беларусь.
yudjin: ну каждый видит то, что хочет... я видел красивейшую природу, ухоженные улицы, трудолюбивых, неразвращенных, добрейших бесконфликтных людей без понтов, а главное безопасность...как...
25.06.18 15:34
Rexyn
"Когда они меня запинали, у меня из носа пошла кровь" - в суде № 2 Костаная показали видео драки возле ночного клуба West
сайлау курманов: хотим видео узреть Добавили видеозапись из зала суда. Но хватит ли у вас терпения все это просмотреть? Удачи вам.
25.06.18 15:25
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
a.radikal.ru Вкусная вишня,буду сегодня вечером - кушать... :lol: :oops:
25.06.18 15:25
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
кот, тебе нового. надо. бери с улицы. это нормарьные коты. у меня 14 лет.сейчас. матрос. до царапки . которая 14 прожила. [Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 14:15]
25.06.18 14:14
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
да и злая та кокая то. вроде не американка.
25.06.18 14:05
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Перекресток Баймагамбетова-Павлова перекроют в Костанае

25 июня 2018, 09:50 |  ЖКХ

Перекрытие этого перекрестка для автотранспорта вызвано предстоящими строительно-монтажными работами. Об этом сегодня, 25 июня, сообщила пресс-служба акима города.

Реконструкция улицы Павлова в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина начнется 25 июня и должна завершиться уже 2 июля.

На время ремонтных работ автобусы №№ 3, 5, 12 ,19, 22, 38 будут объезжать этот перекресток по улице Гоголя.
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Комментарии к новости
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§ olegggon
Re: Перекресток Баймагамбетова-Павлова перекроют в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 892
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 25.06.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляю, что будет твориться на Дощанова-Алтынсарина, когда автобусы будут налево поворачивать. Там легковому не всегда легко повернуть.
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§ bumerang
Re: Перекресток Баймагамбетова-Павлова перекроют в Костанае
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 25.06.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Представляю, что будет твориться на Дощанова-Алтынсарина, когда автобусы будут налево поворачивать. Там легковому не всегда легко повернуть.

А я даже представить не могу... Маразм крепчал... Туда либо временный светофор ставить, либо на крайняк регулировщика....иначе пробки там будут космические...
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