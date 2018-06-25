Перекресток Баймагамбетова-Павлова перекроют в Костанае

Перекрытие этого перекрестка для автотранспорта вызвано предстоящими строительно-монтажными работами. Об этом сегодня, 25 июня, сообщила пресс-служба акима города.

Реконструкция улицы Павлова в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина начнется 25 июня и должна завершиться уже 2 июля.

На время ремонтных работ автобусы №№ 3, 5, 12 ,19, 22, 38 будут объезжать этот перекресток по улице Гоголя.