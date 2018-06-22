В Казахстане, по статистике, задерживаются 14% рейсов

Коммерческого директора SCAT на совещании по вопросам пунктуальности авиакомпаний ждали 26 минут глава КГА, представители авиакомпаний и журналисты, передает Informburo.kz.

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Авиакомпания SCAT за пять месяцев этого года задержала около 16,3% рейсов, сообщил председатель Комитета гражданской авиации МИР РК Талгат Ластаев.

"Очень много обращений по авиакомпании SCAT. Больше всего жалоб со стороны пассажиров на сегодня приходится именно на долю этой компании", – сказал Талгат Ластаев на совещании в МИР РК с участием казахстанских авиакомпаний.

Основная масса жалоб связана с поздним оповещением пассажиров о задержках. Они узнают о них, когда уже приехали в аэропорт. Глава КГА посоветовал SCAT принять экстренные меры.

Коммерческого директора авиакомпании SCAT Николая Бурякова на совещании в Министерстве по инвестициям и развитию ждали председатель Комитета гражданской авиации МИР РК Талгат Ластаев, представители других авиакомпаний и журналисты. Он опоздал на 26 минут. Буряков пояснил, что прилетел в Астану из Шымкента и самолёты компании не имеют возможности летать каждый час.

"Совещание планировалось в 16.00. Его перенесли на 12.00, на четыре часа раньше. Поэтому мы задержались", – ответил он.

Авиакомпания SCAT за пять месяцев этого года выполнила 8550 рейсов, из них 1367 не вовремя.

"На прошлой неделе были массовые задержки на регулярных рейсах авиакомпании. Есть ряд объективных причин: два воздушных судна задержались на техническом обслуживании, то есть возникла необходимость в увеличении техобслуживания", – сказал Николай Буряков.

По его словам, в компании приняли решение выполнить все рейсы, хоть и с задержками. Рассматривался и другой вариант: отменить рейсы и возместить пассажирам затраты.

"Авиакомпания принимает все меры, чтобы минимизировать задержки. Мы обеспечиваем пассажиров напитками, питанием и проживанием. Ещё раз от лица авиакомпании приношу извинения за доставленные неудобства на протяжении прошлой недели", – заключил он.

За пять месяцев 2018 года казахстанские авиакомпании выполнили 33,5 тысячи регулярных рейсов, из них только 86% своевременно. В "Эйр Астане" пунктуальность вылетов составила 85,5%, SCAT – 83,7%, "Бек Эйре" – 98%, Qazaq Air – 79%, в авиакомпаниях "Жезказган Эйр" – 97,6% и "Южное небо" – 82,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года регулярность полётов снизилась, тогда она была равна 89,5%. Но при этом выросло количество регулярных рейсов на 15%.

Основными причинами задержек рейсов стали позднее прибытие судна из-за предшествующего отклонения от графика, технические причины, сложные погодные условия, проблемы с пассажирами, грузами и наземным обслуживанием в аэропортах.

По данным центрального офиса Евроконтроля, за первые четыре месяца этого года европейские перевозчики выполнили рейсы с пунктуальностью 78,3%. В Бюро транспортной статистики США посчитали, что этот показатель равен 82,4%.

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