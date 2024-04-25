Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая сегодня на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото пресс-службы Акорды

Президент заявил о важности формирования в обществе атмосферы нетерпимости к любым проявлениям этнической исключительности и обособленности, тем более - к провокациям и попыткам дискриминации граждан на культурной, языковой, этнической или религиозной почве.

"Для многих стран актуальным был и остается языковой вопрос. Исторический опыт показывает, что его успешное решение в значительной степени предопределяет стабильность общественно-политической ситуации в той или иной стране. Казахстан здесь не исключение. Мы должны проявлять стратегическую сдержанность и толерантность в этой крайне чувствительной сфере с учетом внешних и внутренних факторов. Но это не исключает повышенного внимания всестороннему развитию государственного языка, который со временем, я в этом уверен, станет языком межэтнического общения", - подчеркнул Глава государства.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев заверил, что власть будет принимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа.

"Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов. Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе. Каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей Конституции, провозглашающим равные права и свободы для всех граждан. Важно всегда и во всем соблюдать закон и порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права. Наша задача – укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям. Деятельность ассамблеи на этом важном и сложном направлении имеет особое значение", - добавил Президент.