Отсутствие знаков "Главная дорога" и "Уступи дорогу" стало причиной ДТП, в которое мужчина попал 14 сентября 2023 года на перекрестке улиц Баймагамбетова и Валиханова. Обе машины тогда получили повреждения и их владельцы потратились на ремонт.

Отсутствие знака "Уступи дорогу" стало одной из причин ДТП / Съемки улиц из Google-карт от июля 2023 года

Отдел ЖКХ акимата Костаная привлекли к административной ответственности за невыполнение требований законодательства по содержанию дорожных знаков. А гражданин П. подал иск в городской суд о возмещении понесенных затрат.

Суд вынес решение в пользу истца: взыскать с госоргана более 1 700 000 тенге за ремонт и более 400 000 тенге за утрату товарного вида автомобиля. Отдел ЖКХ не согласился с решением и подал апелляцию, в которой просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

- Апелляционная инстанция, рассмотрев апелляционную жалобу государственного учереждения, решение суда первой инстанции оставла без изменения, а доводы апелляционной жалобы признала необоснованными, - сообщила пресс-служба областного суда.