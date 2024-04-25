В МВД рассказали о новых поправках в правила регистрации автомобилей, которые коснулись и госномеров, передает Tengri Auto со ссылкой на Policia.kz.

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Номера повышенного спроса обычно включают популярные или запоминающиеся комбинации цифр и букв, которые могут быть ценны для владельцев автомобилей. В связи с этим в министерстве решили изменить процесс повторного присвоения подобных госномеров. Нововведения коснулись таких аспектов, как:

Сохранение номера при переезде в другой регион

Ранее, если владелец автомобиля переезжал в другой регион, он мог столкнуться с необходимостью сдать номер повышенного спроса и получить новый номер по месту новой регистрации. Теперь, благодаря изменениям, можно сохранить свой прежний государственный номер, даже переехав в другой регион. Это упрощает процесс переезда и позволяет сохранить номер, который может иметь личностное значение для владельца.

Переоформление номера на близких родственников

Новые правила также позволяют переоформить номера повышенного спроса на близких родственников, таких как родители, братья, сестры, дети, супруг или супруга. Это значительно упрощает процесс передачи ценных номеров в семье, позволяя сохранить номер в рамках одного домохозяйства или семейной линии, что раньше было затруднено или невозможно.

Эти изменения были инициированы в ответ на многочисленные обращения граждан, сталкивающихся с трудностями при попытке сохранить или переоформить свои номера в случае переезда или изменений в семейном статусе. Реформы направлены на снижение бюрократических препятствий и улучшение удобства обслуживания граждан в сфере регистрации автомобильных транспортных средств.