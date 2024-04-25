Уголовное дело в отношении А. за распространение заведомо ложной информации рассмотрел суд № 2 Костаная. 8 сентября 2023 года мужчина снял на видео военную технику и заявил, что это конфликт карабалыкских пограничников с российской стороной.

«Это в Костанае на Федоровской трассе. Произошел конфликт карабалыкских пограничников на границе Казахстана. Российская сторона что-то сделала, говорят то ли стреляли. Вот они едут туда. Ужас, в Костанае началась война», - прокомментировал он.

На самом же деле автоколонна боевой техники принадлежала войсковой части Национальной гвардии и двигалась на полигон для проведения учебных стрельб.

Затем А. отправил снятое видео в групповой чат «ТуМаЛар» в WhatsApp. А 19 сентября 2023 года неустановленные лица опубликовали видео на YouTube, что вызвало общественный резонанс.

В суде подсудимый вину полностью признал и раскаялся. Государственный обвинитель просил назначить А. наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

- При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание, – чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено, - сообщает пресс-служба областного суда. - С учетом личности подсудимого – ранее не судимого, суд назначил А. наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания с возложением исполнения определенных обязанностей.

Приговор в законную силу еще не вступил.