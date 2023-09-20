Видеоролик, в котором говорится о столкновении российских и казахстанских пограничников в Костанайской области, в МВД назвали фейком, сообщает Оrda.kz.

Скриншот с видео

В казнете появилось видео с колоннами военной техники и заявлением, что в Костанайской области происходит столкновение между казахстанскими и российскими пограничниками. Туда якобы стягивают технику.

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В МВД РК предупредили граждан, что это ложная информация. В ведомстве уточнили, что запечатлённая на видео техника входит в состав колонны Нацгвардии.

«На видео – колонна автотранспорта Национальной гвардии МВД РК, направляющаяся на плановые полевые занятия, которые проходили в пределах Костаная 8 сентября этого года», – сообщили в ведомстве и предупредили, что за подобное распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность.