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07.06.18 19:07
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
И уже сколько раз говорил, людишки, ну на крена вам дороги в частном секторе ровные, в Наримановке, во втором и во дворах около прям подъездов? У нас проложили.. Только выходишь с крыльца и бац,...
07.06.18 19:02
112
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
В Рудном недавно 5ти летнего на пешеходе на смерть сбили, с бабушкой.. Она жива осталась. Потому что 5ти летний пасан быстро шел по видимому и не знал абсолютно всех правил? Да уж..
07.06.18 18:52
Медный
7-летнего ребенка сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
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07.06.18 18:52
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Причину задержек рейсов Костанай-Анталия прокомментировала авиакомпания SCAT

Татьяна НАЗАРУК

7 июня 2018, 11:13 |  Происшествия

За последние две недели самолеты авиакомпании SCAT рейсом Костанай-Анталия задерживались дважды. Вылет откладывали примерно на 12 часов. Первый случай произошел 29 мая.

Фото из архива "НГ"

- Этот самолет должен был улететь утром, а в итоге улетел только поздно вечером, - написала на редакционный WhatsApp жительница Костаная Ирина ИВАНОВА. - У нас вылет в Анталию 8 июня, мы боимся, что и у нас тоже будет такая ситуация. Получается, мы теряем один день и переплачиваем $270 за отель.

5 июня вылет из Костаная в Анталию был назначен на 8.30. Но по факту самолет отправился в пункт назначения только 6 июня в 00.20.

Информацию об этом подтвердили в справочной аэропорта Костаная.

Редакция «НГ» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании SCAT.

- 29 мая действительно произошла задержка на рейсе «Костанай - Анталия» авиакомпании «Sunday Airlines», - сообщила представитель PR-департамента авиакомпании SCAT Виктория СТАРОЖИЛОВА. - Задержка вылета была связана с поздним прибытием воздушного судна, а также запросом от технической службы на дополнительное техническое обслуживание воздушного судна. Пассажиры были оповещены и прибыли к измененному времени вылета. 5 июня задержка на рейсе «Костанай - Анталия» была связана с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета, вызванное цепью веерных задержек по Казахстану.

В авиакомпании также пояснили, что в случаях задержки, когда пассажиры теряют оплаченный день в отеле, необходимо обращаться в свою туристическую компанию. Вопросом возврата денег должен заниматься туроператор.

- Вообще непредвиденная задержка может быть у любой компании по причине погодных условий или если не разрешают вылет или посадку, - объяснила Виктория Старожилова. - Бывает, проводят учения или перегружен аэропорт, поэтому воздушное пространство закрывают. В Китае такое часто случается. И об этом могут объявить за несколько минут до вылета, такую информацию мы получаем поздно. Либо рейс могут отложить по технической причине. В остальном - мы следим за обстановкой. Если где-то есть сдвиг, пассажирам отправляется рассылка. Главное - при покупке билетов оставить свой телефон, чтобы в таких случаях с людьми можно было связаться.

Как сообщили в авиакомпании SCAT, самолет рейсом Костанай-Анталия, запланированный на 8 июня, вылетит по расписанию - в 7:00.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Причину задержек рейсов Костанай-Анталия прокомментировала...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12671
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.06.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, что за отель, у которого один день стоит 270 долларов?
Тогда думаю для того, кто снял этот отель, 270 долларов не деньги..
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§ Сергей_я
Re: Причину задержек рейсов Костанай-Анталия прокомментировала...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2482
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.06.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы теряем один день и переплачиваем $270 за отель.

Там же номера в отелях по 50 баксов стоят максимум.
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