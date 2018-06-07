Причину задержек рейсов Костанай-Анталия прокомментировала авиакомпания SCAT
Татьяна НАЗАРУК
За последние две недели самолеты авиакомпании SCAT рейсом Костанай-Анталия задерживались дважды. Вылет откладывали примерно на 12 часов. Первый случай произошел 29 мая.
Фото из архива "НГ"
- Этот самолет должен был улететь утром, а в итоге улетел только поздно вечером, - написала на редакционный WhatsApp жительница Костаная Ирина ИВАНОВА. - У нас вылет в Анталию 8 июня, мы боимся, что и у нас тоже будет такая ситуация. Получается, мы теряем один день и переплачиваем $270 за отель.
5 июня вылет из Костаная в Анталию был назначен на 8.30. Но по факту самолет отправился в пункт назначения только 6 июня в 00.20.
Информацию об этом подтвердили в справочной аэропорта Костаная.
Редакция «НГ» обратилась за комментарием в пресс-службу авиакомпании SCAT.
- 29 мая действительно произошла задержка на рейсе «Костанай - Анталия» авиакомпании «Sunday Airlines», - сообщила представитель PR-департамента авиакомпании SCAT Виктория СТАРОЖИЛОВА. - Задержка вылета была связана с поздним прибытием воздушного судна, а также запросом от технической службы на дополнительное техническое обслуживание воздушного судна. Пассажиры были оповещены и прибыли к измененному времени вылета. 5 июня задержка на рейсе «Костанай - Анталия» была связана с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета, вызванное цепью веерных задержек по Казахстану.
В авиакомпании также пояснили, что в случаях задержки, когда пассажиры теряют оплаченный день в отеле, необходимо обращаться в свою туристическую компанию. Вопросом возврата денег должен заниматься туроператор.
- Вообще непредвиденная задержка может быть у любой компании по причине погодных условий или если не разрешают вылет или посадку, - объяснила Виктория Старожилова. - Бывает, проводят учения или перегружен аэропорт, поэтому воздушное пространство закрывают. В Китае такое часто случается. И об этом могут объявить за несколько минут до вылета, такую информацию мы получаем поздно. Либо рейс могут отложить по технической причине. В остальном - мы следим за обстановкой. Если где-то есть сдвиг, пассажирам отправляется рассылка. Главное - при покупке билетов оставить свой телефон, чтобы в таких случаях с людьми можно было связаться.
Как сообщили в авиакомпании SCAT, самолет рейсом Костанай-Анталия, запланированный на 8 июня, вылетит по расписанию - в 7:00.
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