Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана

Чем не обидел наших высокопоставленных чиновников Всевышний, так это воображением. Причем специфика основной деятельности воспламеняет их мозг не худосочными образами посредственных поэтов. В голову лезут фантазии эпического плана, пропитанные историческими аналогиями. А как иначе? Реформы без ссылки на опыт предков, живших несколько столетий назад, сегодня проводить невозможно.

Недавно по этой части отличился первый замминистра сельского хозяйства Арман ЕВНИЕВ. На заседании правительства 19 июня он, желая в доходчивой форме изложить суть плана по продвижению казахстанского мяса на внешние рынки, решил напомнить коллегам принцип устройства войска Чингисхана.

- Основателем проектного менеджмента можно назвать Чингисхана, - заявил Евниев. - При власти Чингисхана все войска были разделены на правое, левое и центральное крыло. Каждое крыло в свою очередь делилось на тумены, состоящие из 10 тысяч, их возглавляли туменбасы. Каждому туменбасы подчинялись мынбасы, у которых в подчинении были тысячи человек, им подчинялись жузбасы в подчинении которых было по сто человек. Жузбасы подчинялись онбасы. Таким образом, Чингисхан, используя такой подход управления, покорил своим войском полмира. Мы покорим мясом и другой сельхозпродукцией.

Если спуститься с чингисхановских высот на грешную землю, то суть изложенного заключается в простой формуле: в реализации развития секторов АПК (включая мясной сектор) будет задействована организационная цепочка от центрального уровня до района и сельского округа.

- Хозяином проекта будет фермер, - уточнил замминистра. - Мы будем работать с каждым из них, каждый будет ответственен за свою часть.

Вообще-то, чтобы нарисовать эту управленческую цепочку, уходить в глубь веков не надо. Достаточно вспомнить структуру президентской вертикали в Казахстане.

Есть еще один важный момент. Монгольский завоеватель расширял свою империю не для продвижения товаров, производимых соплеменниками. Организовать войско для грабежа – проще, чем предлагать свою продукцию на внешних рынках. Особенно когда этот рынок переполнен предложением.

Несколько лет назад аналогичная попытка уже предпринималась. Тогда в Костанае молодые сотрудники только что созданного СПК «Тобол» с горящими глазами презентовали схему регионального мясного кластера. Эта структура была призвана завалить своей продукцией находящиеся рядом уральские города. Дело «закисло» на стадии красиво оформленных слайдов.

Сейчас планы строятся еще более грандиозные. Настолько, что действительно впору рассуждать уже масштабами империи Чингисхана. Только поголовье КРС и собираются увеличить примерно в 2 раза, производство мяса птицы – в 4 раза. Объем экспорта продукции АПК к 2021 году планируется увеличить, в сравнении с 2015 годом, в 2,3 раза. Реально ли? В Минсельхозе ссылаются на импортные возможности Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама, Китая и России. Но туда ведь уже кто-то поставляет эти товары. Там их не хватает или за этот рынок еще нужно побороться? Об этом молчат. Тогда почему так много пафоса? Чтобы получить под программу еще 1,3 трлн тенге бюджетных денег?