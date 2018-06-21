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112
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Ну а товарищ Шибаршин видит себя хоть в какой нибудь логической цепочке? Или рассуждения просто из разряда не ел, но осуждаю?
21.06.18 12:08
112
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
yudjin: заваленными прилавками курицами из Беларуси, Украины и России! Но это же ни говорит о том что мы тут лихорадочно их едим, если прилавки завалены, то значит это залежавшийся товар. Я его...
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Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана

«Организовать войско для грабежа легче, чем продвигать товар на внешние рынки»
21 июня 2018, 08:41 |  Мнения

Чем не обидел наших высокопоставленных чиновников Всевышний, так это воображением. Причем специфика основной деятельности воспламеняет их мозг не худосочными образами посредственных поэтов. В голову лезут фантазии эпического плана, пропитанные историческими аналогиями. А как иначе? Реформы без ссылки на опыт предков, живших несколько столетий назад, сегодня проводить невозможно.

Недавно по этой части отличился первый замминистра сельского хозяйства Арман ЕВНИЕВ. На заседании правительства 19 июня он, желая в доходчивой форме изложить суть плана по продвижению казахстанского мяса на внешние рынки, решил напомнить коллегам принцип устройства войска Чингисхана.

- Основателем проектного менеджмента можно назвать Чингисхана, - заявил Евниев. - При власти Чингисхана все войска были разделены на правое, левое и центральное крыло. Каждое крыло в свою очередь делилось на тумены, состоящие из 10 тысяч, их возглавляли туменбасы. Каждому туменбасы подчинялись мынбасы, у которых в подчинении были тысячи человек, им подчинялись жузбасы в подчинении которых было по сто человек. Жузбасы подчинялись онбасы. Таким образом, Чингисхан, используя такой подход управления, покорил своим войском полмира. Мы покорим мясом и другой сельхозпродукцией.

Если спуститься с чингисхановских высот на грешную землю, то суть изложенного заключается в простой формуле: в реализации развития секторов АПК (включая мясной сектор) будет задействована организационная цепочка от центрального уровня до района и сельского округа.

- Хозяином проекта будет фермер, - уточнил замминистра. - Мы будем работать с каждым из них, каждый будет ответственен за свою часть.

Вообще-то, чтобы нарисовать эту управленческую цепочку, уходить в глубь веков не надо. Достаточно вспомнить структуру президентской вертикали в Казахстане.

Есть еще один важный момент. Монгольский завоеватель расширял свою империю не для продвижения товаров, производимых соплеменниками. Организовать войско для грабежа – проще, чем предлагать свою продукцию на внешних рынках. Особенно когда этот рынок переполнен предложением.

Несколько лет назад аналогичная попытка уже предпринималась. Тогда в Костанае молодые сотрудники только что созданного СПК «Тобол» с горящими глазами презентовали схему регионального мясного кластера. Эта структура была призвана завалить своей продукцией находящиеся рядом уральские города. Дело «закисло» на стадии красиво оформленных слайдов.

Сейчас планы строятся еще более грандиозные. Настолько, что действительно впору рассуждать уже масштабами империи Чингисхана. Только поголовье КРС и собираются увеличить примерно в 2 раза, производство мяса птицы – в 4 раза. Объем экспорта продукции АПК к 2021 году планируется увеличить, в сравнении с 2015 годом, в 2,3 раза. Реально ли? В Минсельхозе ссылаются на импортные возможности Ирана, Саудовской Аравии, Вьетнама, Китая и России. Но туда ведь уже кто-то поставляет эти товары. Там их не хватает или за этот рынок еще нужно побороться? Об этом молчат. Тогда почему так много пафоса? Чтобы получить под программу еще 1,3 трлн тенге бюджетных денег?
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Комментарии к новости
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§ pandit
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 21.06.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, мне с этих триллионов "капнет" 15 миллионов, на молочную ферму?... Сейчас модульный завод на тонну молока "под ключ" стоит в ЕКБ 8 млн российских, с монтажом, наладкой и гарантийным сроком. Бери не хочу, элементарно масло и творог можно делать, но нужно ли оно будет, когда все завалено дешевой пальмой? При нынешних ценах на ГСМ это вопрос риторический.
У нас как-то с конца начинают эти все проекты. Вот наше село например взять (Октябрьское Костанайского района). Допустим мы создали кормовую базу у себя, соблюдаем агротехнику, насеяли и собрали многолетних трав на сено, зерновых заготовили и увидели что сможем 300-500 голов на откорм на мясо ставить. От реальной ситуации идти, снизу, а не от столов заседаний с микрофонами и слайдами. Не с того начали опять. Синдром, точно.
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§ Маркс
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 21.06.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще один метод покорения регионов мясом - охота великого завоевателя:
"Войска, предназначенные для нее, разошлись месяц назад, а может, больше. Отряды уходили далеко на много дней пути друг от друга, и каждый знал одно: нужно не убивать дичь, а гнать ее вперед и не позволять, чтобы хоть один зверь, даже заяц или суслик, смог бежать в обратном направлении. Загонщики становились строем и, несмотря на то, что в самом начале охоты они находились друг от друга на расстоянии полета стрелы, их строй должен быть непреодолимой преградой для дичи. Позади строя шли особые люди, которые смотрели и жестоко наказывали за каждого проскочившего зверя. Когда попадались редкие острова леса, всадники собирались вместе и железным гребнем проходили меж деревьев, выгоняя всю живность, какая была, на открытое место, потом расходились вновь.
...
Внутренность круга исходила паром, под которым, подобно кипящему в котле густому рыбьему клею, переливалось разноцветное месиво существ. Зверье, согнанное в круг без различия рода, жило единым телом, обреченным общей судьбе. Вкладывая всю силу в глаза, я различал копытных, сбившихся плотными толпами, голова к голове, волков, лис, шакалов, опустивших морды и бегавших без остановки между телами, я видел небольшие свободные островки, в которых показывались яркие спины князей этих мест. Мелкое зверье было подобно насекомым и едва различимо."
А. Григоренко "Ильгет. Три имени судьбы".
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* 1234
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 21.06.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Чтобы получить под программу еще 1,3 трлн тенге бюджетных денег
для очередного "распила"!!! ;-)



[Исправлено: 1234, 21.06.2018 - 10:35]
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§ yudjin
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5380
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.06.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сейчас планы строятся еще более грандиозные.

в этой стране всё и делается ради грандиозных планов... которые никто не в состоянии реализовать...
все стремятся казаться, но не быть...
кажутся аграрной страной... с заваленными прилавками курицами из Беларуси, Украины и России!
кажутся туристической меккой... с чартерами туристов куда угодно, но не в Наурзум!
кажутся страной с качественной медициной и образованием... с потоками выпускников и больных в вузы и медцентры Челябинска!
кажутся имеют передовую столицу... но не способную за свой бюджет отремонтировать свои велодорожки!
кажется страна великой степи... да, она такая...
чур меня, чур...
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13193
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
заваленными прилавками курицами из Беларуси, Украины и России!

Но это же ни говорит о том что мы тут лихорадочно их едим, если прилавки завалены, то значит это залежавшийся товар.
Я его только на щящлык беру, едим куриц своих так сказать..
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13193
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а товарищ Шибаршин видит себя хоть в какой нибудь логической цепочке?
Или рассуждения просто из разряда не ел, но осуждаю?
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* Seviriya
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 12:19
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* Seviriya
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Seviriya


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Сообщений: 146
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 12:21
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* Seviriya
Евгений ШИБАРШИН: Синдром Чингисхана
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 12:23
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