Что в Костанайской области понимают под женским предпринимательством, показали на выставке

Она была приурочена к проходившему 15 июня в Костанае форуму женщин приграничных территорий. Основной темой форума было заявлено сотрудничество предпринимателей, участвовали делегации 8-ми российских и казахстанских областей.

Выставка была самым неформальным мероприятием форума. Все знакомились, фотографировались, а также активно пробовали, примеряли и покупали то, что предлагали костанайцы. В разряд женского предпринимательства попали как небольшие ИП, так и предприятия калибра бройлерной птицефабрики «Жас канат».

Но в основном Костанайская область выставляла примеры традиционных женских умений, на которых самые предприимчивые научились зарабатывать, еще и для других создав рабочие места: изготовление продуктов питания, швейное дело, общепит, дизайн.

В выставке участвовали и предприятия, которые давно заняли свою нишу на рынке, и новички. Продукцию, которую выпускает фирма рудненского ИП Любови Карагулиной – хлебобулочные изделия, десертная выпечка – покупатели знают уже больше 20 лет. Примерно столько же, если не больше, в бизнесе хозяйка костанайского модного ателье «Султан» Малика Тюлемисова .

Что отличает опытных предпринимателей, так это умение держаться на плаву в любой рыночное ситуации, знание, куда двигаться дальше, или по крайней мере активный поиск этого пути. Карагулинские хлебопеки сейчас отмечают у покупателей повышение спроса на темный хлеб и, осваивая новые рецептуры, учитывают это. На выставочном столе среди множества булок и булочек лежал, например, ячменный хлеб, который они стали изготавливать недавно.

У стенда ателья «Султан» активно шла примерка выставочных образцов, а сама хозяйка с заметным удовольствием показывала крошечное детское платье в национальном стиле, элегантное до невозможности, если так можно говорить о детских вещах. Но синее с серебром – это именно элегантно.

- У нас всегда было это направление – работать в национальной стилистике. И мы по-прежнему шьем концертные платья, роскошные презентационные национальные костюмы, где вся палитра этнических украшений уместна. Но также активно развиваем еще одно направление – национальный колорит в повседневной одежде. Мы, казахстанцы, должны быть узнаваемы в мире, «по одежке» в том числе, поэтому все, что представлено здесь, можно снять с вешалки, одеться и идти на работу, в гости, то есть просто носить, - сказала корреспонденту «НГ» Малика ТЮЛЕМИСОВА.

Небольшой выставочный стол дизайнера и изготовителя украшений Динары Курманбаевой приютился в холле филармонии за колонной. Но несмотря на не самое удобное расположение, народ его находил. Динара, кстати, наша землячка, перебравшаяся в столицу. Совсем уж новичком в бизнесе ее не назовешь. Начинала 5 лет назад с того, что делала интересные бантики для девочек, потом занималась скрапбукингом, потом шила забавные пинетки для малышек, стильные банданы. Пробуя и оттачивая мастерство, шла к тому, чем занимается сейчас – изготавливает по собственным эскизам украшения с использованием ювелирной фурнитуры. Ее выставочные серьги и броши покупали, оставляя у хозяйки только до окончания экспозиции.

А вот у жительницы тарановского села «Майское» Натальи Ержановой выставочный стол пустел на глазах. Наталья – начинающий сыродел. В семейном хозяйстве, где занимались разведением скота, придумала, куда девать излишки молока. Научилась варить сыр. Сейчас на развитие дела получила грант, вся в заботах и хлопотах, предстоит закупить оборудование, подготовить новое помещение. При этом бизнес у нее не завтрашний, не в планах, идет сейчас и начинала она его без поддержки… На большие объемы и теперь не замахивается, хочет сохранить фермерский формат – чтобы немного, но качественно.

На выставочном столе у Ержановой лежали круглые твердые сыры, стояли упаковки с рикоттой, на блюдах – красивые нарезки. К середине выставки они опустели, люди пробовали, подходили еще, потом еще. Кто-то из опоздавших, не найдя ни кусочка, пошутил:

- Ну, если экспозицию съели, значит, выставка удалась!

О том, что у нас подразумевают под понятием «женское предпринимательство», уместны ли в этой сфере гендерные акценты, есть ли и насколько эффективны специальные рыночные инструменты для женского бизнеса, о «сухом остатке» прошедшего форума – в ближайшем номере «НГ».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА