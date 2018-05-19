Реализацию Программы развития территории региона обсудил общественный совет Костанайской области

Из 110 индикаторов Программы развития территории Костанайской области в 2017 году выполнено 86,6%. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщила на заседании общественного совета Костанайской области заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Алмагуль БЕКБАЕВА.

Валерий Вишниченко спросил, почему в 2017 году не выделяли средства на ремонт аварийных школ

Программа развития территории разрабатывалась структурными подразделениями областного акимата и была утверждена на сессии облмаслихата 11 декабря 2015 года. В нее включено 6 сфер: экономика, социальный сектор, общественная безопасность и правопорядок, инфраструктура, экология и земельные ресурсы, государственные услуги. В каждой из них предусмотрены направления, которых в общей сложности оказалось 20. Оценка итогов исполнения программы делается по 110 индикаторам.

По информации Бекбаевой в 2017 году Костанайская область не достигла 11 индикаторов. Из них 4 – в экономике.

- Не обеспечено запланированное выполнение индекса физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности: при плане 106,3% фактически оказалось 105,2%, - пояснила она. – Причина - в снижении производства в натуральном выражении: комбайнов – на 37,1% (АО «АгромашХолдинг»), а также горячекатаных из стали прутков и стержней – на 45,7% (ТОО ЕвразКаспианСталь»).

Не достигнут также запланированный уровень физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. При плане 115% фактически этот показатель - на уровне 101,2%. Объем инвестиций оказался меньше на 3,3 млрд. Причиной названо «введение инвестиционных проектов с небольшим объемом вложений инвестиций».

Из-за увеличения забоя скота на хозяйственные нужды и на продажу не обеспечено задание по увеличению доли мелкого рогатого скота в организованных хозяйствах. По этому поводу члены Общественного совета, работающие в аграрном секторе, высказали предложение о более реальном подходе при планировании данного показателя.

В связи с приостановлением деятельности некоторых ИП из-за снижения спроса на их услуги и продукцию не достигнут запланированного и такой индикатор, как «Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных». Была надежда на 87,3%, оказалось – 73,9%.

Ухудшили общую картину и такие показатели, как функционирование аварийных и трехсменных школ, недостаточное снижение материнской смертности, доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора, а также уровень производственного травматизма.

Предполагалось, что к концу 2017 года в Костанайской области не будет ни одной аварийное школы, но их оказалось 3: в Аулиекольском, Амангельдинском и Карасуском районах.

Секретарь общественного совета Валерий ВИШНИЧЕНКО выразил недоумение - почему по Программе развития в 2017 году в области аварийных школ быть не должно, но при составлении бюджета 2017 года средства на их ремонт не планировались. Никто из чиновников ответа на этот вопрос не дал, но пообещали, что деньги будут выделены.

На заседании общественного совета выяснилось, что причиной низкого охвата специальными социальными услугами неправительственными организациями оказалось отсутствие достаточного числа НПО, желающих этим заниматься. Причем, по оценке Алмагуль Бекбаевой, такая проблема сложилась в основном в северных районах. Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Азамат АУЖАНОВ отметил, что налаживанием партнерских отношений с НПО в данном секторе должны заниматься районные и городские акиматы. Соответствующие рекомендации им даны.

Член общественного совета Вера СЕМЕНОВА высказала замечание по поводу избирательного подхода при назначении дотаций пассажирских перевозок на автобусных маршрутах, связывающих села и райцентры. Оно возникло после того, как Бекбаева сообщила о невыполнении индикатора «Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов». В 2017 году этот индикатор планировался на уровне 34%, а оказалось 46,8%. Регулярные перевозки пассажиров, по словам Бекбаевой, прекращались «в связи с нерентабельностью маршрутов».

- Мы же на заседании общественного совета обсуждали предоставление дотаций по 2 таким маршрутам, и тогда у нас возник вопрос, почему такие же дотации не выделяют для автобусов в другие села, - напомнила Семенова.

Этот вопрос адресовали управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог, но представителя этого ведомства на заседании, очевидно, не было.

- По итогам 2017 года оценка по критерию достижения целей Программы составила 46 баллов из 50-ти возможных, что выше уровня 2016 года на 1,5 балла и соответствует высокоэффективной деятельности, - отметила в завершение своего доклада Алмагуль Бекбаева.