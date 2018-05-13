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13.05.18 16:58
Серый волк
Пешеходная часть пр. Аль-Фараби в Костанае будет открыта для движения транспорта в определенные часы
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Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля

informburo.kz

13 мая 2018, 12:18 |  Государство

Победительницей песенного конкурса "Евровидение-2018" стала израильская исполнительница Нетта Барзилай (Netta). Конкурс проходил в столице Португалии Лиссабоне, сообщает informburo.kz.

Нетта стала победительницей Евровидения-2018 / Фото eurovision / Instagram

25-летняя Нетта исполнила песню "Игрушка". Рефрен I’m not your toy, you stupid boy ("Я не твоя игрушка, дурачок") перекликается с кампанией против домогательств.

Нетта Барзилай училась на факультете электронных инструментов престижного музыкального училища. В армии выступала в составе ансамбля военно-морского флота. После демобилизации Нетта Барзилай три года работала резидентом музыкального клуба Bar Giora. В 2016 году певица собрала свой музыкальный коллектив "Эксперимент". Одновременно Нетта играет в музыкальных спектаклях театра "Бег на море" и является вокалисткой популярного коллектива "Габбер-бэнд", с которым гастролировала по Израилю и странам Европы.

Представлять свою страну на "Евровидении-2018" ей позволила победа в израильском музыкальном шоу.

На втором месте "Евровидения-2018" оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней "Огонь", третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с композицией "Никто, кроме тебя".

Всего в финале "Евровидения-2018" за победу состязались 26 исполнителей.
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Комментарии к новости

мнение
Re: Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля




Отправлено: 13.05.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от России вообще в этом году участница как вокалистка слабая была, организаторы от России вообще куда смотрели когда в Португалию ее отправляли?????? лучше б Билана еще раз отправили ну или Лазарева.....

* Артем Марусич
Re: Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 13
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 13.05.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выколите мне глаза
Профайл

Житель
Re: Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля




Отправлено: 13.05.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато никто не скажет, что взяла публику телом, а именно голосом и харизмой

Чойбалсан
Re: Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля




Отправлено: 13.05.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
Зато никто не скажет, что взяла публику телом, а именно голосом и харизмой

Ну с голосом вопрос очень спорный, а харизма у неё таки дааа.

§ 112
Re: Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
112


(Пользователи)
Сообщений: 11788
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.05.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что весь мир сговорился и проголосовал тайно против России..
Пора нам импортозаместить уже Евровидение и самим получать одни первые места..
Профайл

андрей
Re: Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля




Отправлено: 13.05.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто эти люди ладно ещё , но где их песни ????? Конкурс то песни в первую очередь .

362
Re: Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля




Отправлено: 13.05.18 - 15:55
Комментарий удален модератором.

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