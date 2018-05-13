Победителем Евровидения-2018 стала представительница Израиля
informburo.kz
Победительницей песенного конкурса "Евровидение-2018" стала израильская исполнительница Нетта Барзилай (Netta). Конкурс проходил в столице Португалии Лиссабоне, сообщает informburo.kz.
Нетта стала победительницей Евровидения-2018 / Фото eurovision / Instagram
25-летняя Нетта исполнила песню "Игрушка". Рефрен I’m not your toy, you stupid boy ("Я не твоя игрушка, дурачок") перекликается с кампанией против домогательств.
Нетта Барзилай училась на факультете электронных инструментов престижного музыкального училища. В армии выступала в составе ансамбля военно-морского флота. После демобилизации Нетта Барзилай три года работала резидентом музыкального клуба Bar Giora. В 2016 году певица собрала свой музыкальный коллектив "Эксперимент". Одновременно Нетта играет в музыкальных спектаклях театра "Бег на море" и является вокалисткой популярного коллектива "Габбер-бэнд", с которым гастролировала по Израилю и странам Европы.
Представлять свою страну на "Евровидении-2018" ей позволила победа в израильском музыкальном шоу.
На втором месте "Евровидения-2018" оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней "Огонь", третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с композицией "Никто, кроме тебя".
Всего в финале "Евровидения-2018" за победу состязались 26 исполнителей.
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