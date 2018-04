Ставшая традиционной Национальная выставка собак всех пород прошла в Костанае

Центр племенного разведения и дрессировки собак «КАНИС-ПРОФИ» традиционно проводит выставки собак, в которых принимают участие собаки из Казахстана и России.

На нынешнюю выставку, которая прошла 28 апреля, были зарегистрированы 185 собак из Костаная, Рудного, Кокшетау, Астаны, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Нового Уренгоя, Тюмени.

Некоторые участники не прибыли, но все же выставка получилась довольно представительной. Зрители с удовольствием смотрели на собак в рингах, подходили знакомиться поближе.

Прибывший из Перми бернский зенненхунд Счастье России Рыцарь Айвенго, а по-домашнему - просто Пончик, привлекал внимание всех посетителей выставки. Он не только огромен, но и бесподобно красив. Было много желающих сфотографироваться с этим роскошным псом, тем более, что это абсолютно безопасно, зенненхунды – добрейшие из великанов собачьего мира и не зря пользуются такой популярностью.

Пончик уже стал телезвездой - на пермском телевидении выходит не длинная, но очень популярная передача «Чтоб я так жил». В ней рассказывается о домашних животных и их владельцах. Съемки Пончика и Вени - зенненхундов семьи Липатовых, длились целый день, хотя сама передача идет всего шесть минут. Но, чтобы влюбиться в эту породу, даже шести минут не нужно, достаточно одного взгляда. За время выставки поклонников у Пончика стало намного больше.

Зенненхунд Пончик в Перми телезвезда

- У нас в Перми очень сильное поголовье зенненхундов, - говорит хозяйка Пончика Анна ЛИПАТОВА. - Пончик – представитель классического типа бернов, а вот Веня принадлежит к более модному типу экстерьера – он вообще как медвежонок. Им обоим по 4 года, и за 4 года ни разу в них не разочаровались. Они очень преданные, умные, порядочные и, главное, они любят не за что-то, а любят человека безусловною любовью. Они просто объединяют нашу семью.

Если раньше зенненхундов практически никто в Казахстане не знал, то сейчас этих милых увальней, по крайней мере - "в лицо", узнают многие. А многие мечтают их завести.

Ризеншнауцеры стали редкостью на выставках, проводимых в нашей области. К сожалению, эта превосходная по своим качествам порода, утратила былую популярность. Годовалая Прима из Перми была единственным представителем «ризенов» на выставке. На ринг ее выводила юная хозяйка Анастасия БАХАРЕВА, она же занимается воспитанием Примы и уходом за шерстью. Ведь ризенов, как и других шнауцеров, недостаточно просто расчесывать и купать, периодически они нуждаются в тримминге, то есть выщипывании отмершей шерсти, которая не выпадает сама, как это происходит у других собак при линьке.

Ризеншнауцеру Приме всего год. Главные ее победы еще впереди

Но, пожалуй, это самая большая сложность в содержании этих верных служак. Периодические мучения с шерстью с лихвой компенсируются их преданностью, готовностью защищать хозяина даже ценой собственной жизни и сохраняющейся даже в зрелом возрасте игривостью. А уж об уме больших шнауцеров можно говорить много. Например, основоположник зоопсихологии Конрад Лоренц ставил ризеншнауцеров на второе место после пуделей по способности понимать человеческую речь. Ну, это понятно, первое место у пуделей не отнять, ведь пудель - еще не человек, но уже и не собака.

- Собственно, и говорить ничего не надо, - делится Настя Бахарева, - она меня и без слов понимает. Такое впечатление, что мысли читает. Поэтому и дрессировать ее было легко и общение с ней – постоянная радость.

Пули – собаки с дреддами. Необычно выглядят как в прыжке, так и в покое

Как бывшая владелица ризеншнауцера, могу подтвердить, что в словах Анастасии нет преувеличения - эти собаки понимают хозяина даже не с полуслова, а с полумысли. А еще, если ризен выучил команду, то запоминает ее на всю жизнь, даже если долго не возвращается к ней. Тогда как с другими породами периодически надо повторять «пройденный материал», чтобы знания не стерлись из памяти.

Острым умом и отличной памятью обладают и меньшие представители группы шнауцеров: миттельшнауцеры (средние) и цвергшнауцеры (малые шнауцеры). Многие люди, выбирая себе собаку, делают ставку именно на эти качества, и потому поклонники шнауцеров никогда не переведутся.

Владислава МАРТЫНОВА из Челябинска влюблена в цвергов уже 18 лет, хотя ее Мишель всего три года и это ее первый малый шнауцер.

Владислава Мартынова мечтала о цвергшнауцере 15 лет

- Так получилось, что мы с мужем давно мечтали о собаке, но жизнь семьи военного – это вечные переезды, без постоянного места жительства, - рассказывает Владислава. - И вот мы были в отпуске в Краснодарском крае, увидели цвергшнауцера окраса «перец с солью» и влюбились. 15 лет мечтали именно о такой собаке. Когда осели в Челябинске, сразу завели Мишель. Счастливы, что она у нас есть. Безумно комфортная порода с идеальным характером.

У Мишель уже были щенки. Чтобы счастья было в два раза больше, Мартыновы оставили себе одну девочку из помета. Теперь в этой семье, 15 лет мечтавшей о цверге, две таких собаки.

Неправда , что бультерьеры опасные. Вальтер готов был целоваться со всеми

Очень многие люди, влюбляясь в определенную породу, потом заводят только таких собак. Тигровому уиппету Фениксу (по документам он Нагази Реал Инхеритант) 8 месяцев. Феникс принял эстафету участия в выставках от своей мамы, которая также была единственным представителем этих знаменитых английских гончих на прошлогодней выставке.

- Сейчас у меня пять уиппетов. Что мне в них нравится - они работают не по команде, а всегда думают самостоятельно, - говорит хозяйка Феникса Марина ОБЕРЕМКОВА. – При этом они всегда стараются держать хозяина в поле зрения и периодически возвращаются. Все равно за городом, где простора много и они могут увлечься погоней за зайцем, периодически, чтобы не потерялись, подзываю их. Команду «ко мне» они выполняют четко по голосу, свисту, жесту. И вообще уиппеты – очень понятливые и внимательные к настроению человека. В содержании – никаких проблем, они не капризны. Даже в самую грязную погоду приносят с улицы минимум грязи. И мыть их легко, я это делаю губкой для посуды, быстро, удобно.

Конечно, уиппеты, как собаки, созданные для бега на большие дистанции, нуждаются в активных прогулках. Хотя бегать рядом с ними не придется ввиду невозможности (уиппеты способны развивать на коротких дистанция скорость до 64 км/ч), но вывозить за пределы города и давать волю периодически просто необходимо. Эти собаки - не для лежебок.

Собственно, всем, кто держит собак охотничьих пород, желательно поддерживать своих питомцев в форме, хотя бы с двигательном плане. Эти собаки должны бегать, удовлетворять свои поисковые инстинкты, бывать в лесу, степи. А уж если собака рабочая, то ей повезло с хозяином. Как повезло ягдтерьерам из Екатеринбурга. Приехали они вдвоем, но в борьбе за титул участвовала только одна – Чуча Великолепная. Да-да, ее так и зовут по документам – Урал Хантер Чуча Великолепная. Дома, разумеется, просто Чуча. А ее мама (сейчас все улыбнутся) – Флюра Борисовна (для своих просто Борисовна), два года назад блиставшая на выставке в Рудном, сейчас приехала в качестве болельщицы.

Серьезная Флюра Борисовна приехала болеть за дочь

Ягды – одни из самых бесстрашных и яростных охотников. Нередко их азарт становится даже причиной получения серьезных травм при травле барсуков, например. Но уж если ягд вошел в раж, его не остановить. За это и ценят охотники этих небольших собак с большими амбициями.

Ольга и Константин ЗОЛОТНИЦКИЕ о своих собаках рассказывают так же азартно, как те охотятся.

- У нас есть дипломы «Лиса» и «Барсук», - с гордостью говорит Константин, - на притравочной площадке работали по кабану. Там у нас такой кабан, который уже и собак не боится, давно там живет, разъелся до двух центнеров. Чуча сначала замешкалась, а потом влилась в процесс. Настоящая охотница! А Флюра Борисовна может работать по кровяному следу, даже по «потухшему». У нее и диплом соответствующий имеется.

Чуча Великолепная ловит добычу на лету

Не всем нужны собаки, демонстрирующие рабочие качества, служебные или охотничьи. Многим людям достаточно просто иметь друга.

Алина ГАБДРАХМАНОВА из Нового Уренгоя привезла на выставку очень редкую собаку – ее Хэппи была единственным керн-терьером. Эта порода выводилась в Шотландии для охоты на грызунов, но в наше время вряд ли кто-то из этих маленьких шустрых песиков занимается дератизацией. Их держат, скорее, для души.

Хэппи – собака с настоящим «керновским» терпением

- У нас еще есть дворняжка, - рассказывает Алина. - Когда они делят игрушку, «дворик» заходится в истерике, а у Хэппи керновкое терпение – лежит себе спокойно с игрушкой и не реагирует. Только когда «дворик» уже совсем из себя выходит, Хэппи так же спокойно отдает игрушку. Я сначала хотела вест-хайленд-вайт-терьера, но теперь нисколько не жалею, что привезли Хэппи. С ней легко и весело.

Алине всего 15 лет, но она во всей ответственностью подходит к содержанию и воспитанию собаки: не жалеет времени на дрессировку, триммингует собственными нежными ручками. Чего не сделаешь ради любимой собаки?

Не все собаки получили на выставке желанные титулы, на то и соревнование. У строгого международного эксперта Екатерины СЕНАШЕНКО свои принципы работы на выставках: не делать поблажек и скидок на удаленность региона и уровень развития кинологии.

- Сегодня были разные оценки, - подвела итоги Екатерина Сенашенко, - и «хорошо», и «очень хорошо», и были разочарования. Но все-таки я надеюсь, что победители смогут подтвердить свои титулы на любых других выставках, а те, кто не получил никакого титула, не воспримут проигрыш как поражение, а воспримут только как урок. Урок того, что можно исправить и улучшить, потому что экспоненты и судьи вовсе не противники, они борются за одно и то же – за качество наших собак.

О строгости судейства говорит то, что практически все собаки получили какие-либо мелкие замечания-рекомендации (впрочем, легко устранимые), а победителем best of best стала собака, получившая самые незначительные замечания – большой пудель из Екатеринбурга Verum Enigma, сразившая всех зрителей своей стрижкой и аристократичностью.

Verum Enigma – лучшая собака выставки. И одна их самых гламурных…

