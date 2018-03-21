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Псё! Я закончил. Мордератор, аддыхай! ДО завтра
21.03.18 00:03
Монгол Шуудан
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Ну! Тут я полнавсьтю согласен с линией Партии и Правительства! Рухнма Жангыру! Во веки веков!
20.03.18 23:58
112
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
шолом вам: дороже курортов будет Не смеши.. Курорт, где каждый кв. сантиметр приносит денег, это прежде всего бизнес.. Как сравнить кв. метр действующего магазина у Добринцова и сравнить обычную...
20.03.18 23:50
Мила
«Хоть Филипповкой назовите, только объясните, зачем переименовывать?» - репортаж с собрания местного сообщества поселка Затобольск
Видно в местное сообщество входят лица, которые удобны для акимата. Против не пойдут и всегда будут согласны за любые предложения инициированные сверху.
20.03.18 23:39
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В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек

Татьяна НАЗАРУК

20 марта 2018, 16:28 |  Культура

18 марта в центре Лисаковска появилась новая городская достопримечательность - 15-метровая копия столичного Байтерека. Разрабатывали проект и занимались изготовлением конструкций в течение пяти месяцев.

Как сообщили «НГ» в пресс-службе акима Лисаковска, деньги на возведение Байтерека выделили два местных предприятия на спонсорской основе: ТОО «СпецСтальКонструкция» и ТОО «ЭксклюзивСтрой». Они же занимались изготовлением монумента.

- Наш аким предложил предпринимателям взять на себя инициативу и подготовить проект в рамках программы «Рухани жангыру» и к 20-летию Астаны, - уточнил пресс-секретарь акима Лисаковска Максим СУШКО. - Сколько средств было потрачено на Байтерек, предприниматели не говорят. В монтаже и установке им помогали и другие местные предприятия. Байтерек собрали и поставили за два дня. Получился вот такой подарок горожанам к Наурызу.

Поставили Байтерек на пересечении ул. Ленина и Мира, на кольце возле филиала Народного банка. Место оживленное, оттуда конструкцию видно со всех сторон.

- Раньше на том месте стоял рекламный щит, а теперь место "ожило", там уже гуляют люди и фотографируются с монументом, - отметил Максим Сушко.

К Байтереку подвели цветную иллюминацию, поэтому по вечерам он светится.
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Комментарии к новости
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правп
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иницатор, это не тот, который охотник?

неравнодушная
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 16:38
Комментарий удален модератором.

Сеня
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 16:44
Комментарий удален модератором.

010Asl
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну началось - "иницатор, это не тот, который охотник?". Ну,он - охотник. Что в душе спокойно стало? С кем не бывает, или акимы, госслужащие святые люди что ли? Он много сделал для города, об этом нужно говорить, а не без конца повторять одно и тоже.
Алмат, мы знаем что вы читаете комментарий, и не нужно грустить за такие комментарии. Как говорят "Собака лает, караван идет". Дальше трудитесь во благо родины!!!!

Народный контроль
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максим СУШКО. в ногу со временем шагающий аким!

Бывалый
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а не предъявят ли им за интеллектуальную собственность?
Защищены ли права на форму байтерека?

Гость
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не улетит?

землекоп
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Занудствовать не буду, городу нужны краски. Если нацепить грамотную ночную подсветку (не как в Астане, не все ж), то будет очень даже ничего. Вокруг может клумбы насадить двух ярусные.

Лисаковчанин
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот улица Мира и Ленина? А деревья перед этим обкорнали.,ну да караван идёт.,а он охотится.,Вы .смотрите без греха.на въезде в город 26 лямов похоронили на фонарях.

Тургаец
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну что он сделал?

ss
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
главное ленту не перерезали как в России и ДНР! там даже остановку автобусную из бетона простую с ленточкой открывают! а так красиво сам видел! лучше чем всякая реклама на билбордах! спасибо властям

§ 112
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек
112


(Пользователи)
Сообщений: 10338
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 20.03.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лисаковск.
Расстояние до областного центра примерно 70 км.
Население 41 тысяча человек.
Стоимость однушки 30 квадратов примерно 2 500 000..
Практически как в Коркино, которое от миллионного мегаполиса в 45ти км находится, то есть ближе..
Прям города побратимы..
Конечно с Затобыльском несравнимо дешево и там и там..
Профайл

ss
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на этом въезде в город сколько народу по убивалось? темно хоть глаз выколи! люди важнее чем деньги!

Читатель 1
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек




Отправлено: 20.03.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там? фонарики на въезде работают, али как??))) И кроме этой фигуры на ум другое не пришло?

§ 07Litra
Re: В Лисаковске установили 15-метровый Байтерек
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9397
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 20.03.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
землекоп:
клумбы насадить двух ярусные.

нельзя! семирамида за собой висячие сады запатентовала.... вроде как одно из семи чудес щитаетца....
Профайл

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