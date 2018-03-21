18 марта в центре Лисаковска появилась новая городская достопримечательность - 15-метровая копия столичного Байтерека. Разрабатывали проект и занимались изготовлением конструкций в течение пяти месяцев.
Как сообщили «НГ» в пресс-службе акима Лисаковска, деньги на возведение Байтерека выделили два местных предприятия на спонсорской основе: ТОО «СпецСтальКонструкция» и ТОО «ЭксклюзивСтрой». Они же занимались изготовлением монумента.
- Наш аким предложил предпринимателям взять на себя инициативу и подготовить проект в рамках программы «Рухани жангыру» и к 20-летию Астаны, - уточнил пресс-секретарь акима Лисаковска Максим СУШКО. - Сколько средств было потрачено на Байтерек, предприниматели не говорят. В монтаже и установке им помогали и другие местные предприятия. Байтерек собрали и поставили за два дня. Получился вот такой подарок горожанам к Наурызу.
Поставили Байтерек на пересечении ул. Ленина и Мира, на кольце возле филиала Народного банка. Место оживленное, оттуда конструкцию видно со всех сторон.
- Раньше на том месте стоял рекламный щит, а теперь место "ожило", там уже гуляют люди и фотографируются с монументом, - отметил Максим Сушко.
К Байтереку подвели цветную иллюминацию, поэтому по вечерам он светится.
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