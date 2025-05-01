Выставка «Весна. Победа. Память», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открылась 30 апреля в городской картинной галерее.

Костанайские художники отобрали работы, выполненные в различных техниках и жанрах. Для многих авторов картин тема войны 1941–1945 годов очень близка, так как затрагивает биографии их близких и родных. В экспозиционном ряду представлена галерея работ: «Портрет деда» Вадима Быкова, «Снимок из моего детства (Автопортрет с дедушкой)» Ирины Шипулиной, «Портрет отца» Сергея Казанцева, «Портрет дедушки» Надежды Яковлевой, «Ветеран войны дед Василий» Николая Торшина, «Портрет Султана Баймагамбетова» Юрия Новоселова, «Пропавший без вести» Олега Кускова и другие.

- Идея выставки родилась очень просто: областная организация Союза художников РК выступила с такой инициативой - к 80-летию Победы организовать выставку. Так как это всё-таки большой праздник, то художникам нельзя было, как говорится, пройти мимо этой темы, - поделилась одна из организаторов Сая КАЛИНОВА.

На выставке представлено 42 работы изобразительного искусства. Более 20 музейных экспонатов — каска с пулевым отверстием, офицерский планшет, фляжка.

Николай Торшин "Ветеран войны дед Василий"

- О выставке было объявлено ещё в марте, - говорит Калинова. - Кто-то нам привозил работы уже написанные, как у Николая Торшина. Многие работы автобиографичны. Торшин был ребёнком войны, и поэтому писал картины, опираясь на свои воспоминания. Некоторые работы взяты из нашего фонда. Но есть и многие работы, естественно, которые писались специально для этой выставки. Сейчас некоторых художников нет с нами, но работы их остались. Это тоже символично, потому что это — наследие, оно во всём ценно. Есть портрет героя социалистического труда и героя Отечественной войны Михаила Ярового — его выполнил известный наш художник Георгий Соков, которого ныне почти год как нет с нами.

Ирина Шипулина "Спасибо" / Холст, масло

Выставка «Весна. Победа. Память» будет работать в течение месяца.

Николай Торшин "Письмо отцу на фронт. 1942 год" / Бумага, уголь

- Картина, в отличие от архивных документов тех времён, которые рассказывают о войне, передаёт эмоции художников, - подчеркнула Калинова. - Они помогают нам понять, насколько тяжело далась эта победа нашим предкам. И они нам не простят, если мы забудем их подвиги. Мы не имеем права забывать.

Автор - студент 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова



Фото Дмитрия ШЕРЕПЫ