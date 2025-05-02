В последнее время замечаю, что сами фабулы судебных дел все чаще напоминают не то очень специфичный юмор Петросяна, не то вынос мозга в манере Пелевина. А здесь и вовсе смесь из недоброго юмора и сюрреализма.





Предметом спора в суде стали квартиры в доме № 2/3 по ул. Гашека и № 7/2 по ул. Киевской / Фото 2gis.kz

Вот послушайте, например, такое: костанайцы покупают квартиры у застройщика. Этих людей много. Потом выясняется, что коммерческий директор предприятия, с которым покупатели заключали нотариально заверенные сделки, не донес деньги до кассы. Причем говорят, что он их проиграл, потому что лудоман. Игрозависимый то есть. На учете, впрочем, нигде не стоит. И предприятие требует от покупателей… вернуть квартиры за просто так, да еще через суд. Это как если бы вы пошли в магазин, купили, например, батон колбасы. По дороге домой вы замечаете, что за вами гонится директор магазина: верните колбасу, кассир ваши деньги потерял!

- Меня зовут Виталий АСТАПЕНКО, - представляется костанаец, который попал ровно в такую историю, только не с колбасой, а с квартирами на 73 млн тенге. - 2 февраля 2024 года я приобрел квартиру у ТОО «Легион Строй ЛТД», находящуюся по улице Киевской, 7/2. Трехкомнатную квартиру, она на последнем мансардном этаже. Мне продал ее коммерческий директор ТОО «Легион Строй ЛТД» Максат Жумагалеев. Договор был заключен у нотариуса, что подтверждает законность сделки. Впоследствии Жумагалеев предложил приобрести дополнительные квартиры, и я согласился. Продал две дорогие машины…

Но вот спустя полгода, в конце июля, Виталия вызывают в полицию, где он и узнает эту пресловутую историю о том, как Жумагалеев «не донес деньги до компании».

- А мне какая разница, - парирует Виталий, - у меня все официально куплено, все зарегистрировано. Это ваши внутренние проблемы, разбирайтесь. Помимо меня, оказалось там еще несколько таких людей, которые тоже приобрели квартиры. Там у «Легион Строя» два ЖК, это ул. Гашека, 2/3 и на ул. Киевской, 7/2. Некоторые по одной квартире приобретали, кто-то две приобрел, кто-то даже четыре.

Когда начинается этот сыр-бор (иначе не скажешь), «Легион Строй ЛТД» аннулировал сделки купли-продажи с теми, кто приобрел по одной квартире. По непонятным причинам вчерашние покупатели соглашаются пойти на попятную.

Виталий Астапенко: «ТОО «Легион Строй ЛТД» - там полностью одно семейство» / Фото автора

- Ну люди испугались, чтобы не потерять, наверное, средства свои, - предполагает Астапенко. - А прочим, например, мне, выставили через суд юридические притязания на все квартиры, которые мы приобрели.

Я интересуюсь: но, если человек заплатил деньги, на каком основании, если имеется договор купли-продажи, кто-то может попытаться у него эту квартиру отобрать? Она его!

- Вот мы сами в шоке, вы понимаете? У кого была куплена всего одна квартира, у тех выкупили, а у кого по две, по четыре… Вот одна есть пострадавшая, Анжелика, она продала собственную квартиру, а у «Легион Строя» купила. Потом продала родительскую квартиру, у нее родители - пенсионеры, и купила вторую квартиру. Назначается суд первой инстанции, и мы выигрываем. Сторона ответчика подает на суд по другим основаниям.

Анжелика Кантява: «Мы будем по закону до конца отстаивать свои права» / Фото автора

- У нас здесь сейчас четверо пострадавших, - включается в разговор сама Анжелика КАНТЯВА. - «Легион Строй» пытается незаконно забрать наше жилье и избежать ответственности, которую компания обязана нести за своих сотрудников. Мы будем по закону, по справедливости до конца отстаивать свои права. Сейчас та сторона пытается оспорить решение суда первой инстанции на основании того, что Максат Жумагалеев якобы не имел права продавать квартиры «Легион Строя». Они пытаются ввести в заблуждение суд тем, что доверенность была недействительна. Но она была зарегистрирована нотариально, информация доступна на сайте! На что они говорят: мол, а у нас была еще некая внутренняя доверенность…

- Теперь я вас наведу на мысль, - продолжает Виталий. - Компания ТОО «Легион Строй ЛТД» - там полностью одно семейство. Помните недавно нашумевший ролик, где мужчина на «Лексусе», три «семерки»? Продолжать не буду, все помнят. Так вот, он является главой этой строительной компании. Он, правда, записал бизнес на своего родного младшего брата, которому 21 год, а на момент передачи было 18. Но так как тот молодой и некомпетентный еще, он дал доверенность на действия ТОО - продавать квартиры, недвижимость, там очень длинный список - Максату Жумагалееву. Максат - это их двоюродный брат, понимаете? И они открыто заявляют, что они все родственники. А Максат Жумагалеев прямо так и заявил при слушании уголовного дела, что является игроманом, болеет лудоманией. И якобы придумал схему, как завладеть денежными средствами. На первом суде судья сначала (на основании чего?) поинтересовался, откуда мы, покупатели, вообще взяли деньги на приобретение квартир. Мы даем все выписки из банков - кто что продал. Когда начинается допрос вот этого Максата Жумагалеева, судья спрашивает: «А люди же знали, что вы лудоман?» - «Люди же знали», - прямо утверждает! Наши адвокаты протестуют - это наводящий вопрос. И таких очень много было вопросов наводящих. Они пытаются валить, валить, валить нас! Но мы везде все «отстрелялись». В общем, мы видим, что первый суд был на стороне ТОО «Легион Строй ЛТД».

Рассмотрение апелляционной жалобы «Легион Строя» началось в среду, 30 апреля. Адвокат собственников квартир Дмитрий ЛЕЛЕКОВ привел любопытную деталь:

Дмитрий Лелеков: «Максат Жумагалеев попал в орбиту уголовного преследования» / Фото автора

- Максат Жумагалеев попал в орбиту уголовного преследования, в отношении его было возбуждено дело, а вчера он был осужден судом № 2 города Костаная к двум с половиной годам лишения свободы за дачу ложных показаний по совершенно другому делу о ДТП трехлетней давности.

А что же областной суд? К сожалению, полностью аргументы застройщика заслушать не удалось просто по техническим причинам - из-за плохой связи и низкого качества звука. Явиться лично эта сторона не сочла нужным, с ними общались через планшет.

Очередное слушание дела назначено на 14 мая.