В Петропавловске отец мальчика, оказывавшего помощь в борьбе с паводком, должен будет заплатить солидный штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz. На днях пресс-служба акима области распространила ролик, в котором рассказала, что на укреплении дамбы в поселке Тепличном работают всем миром, помогают даже дети.

Кадр из видео

- Юный помощник: мальчик на квадроцикле перевозит мешкотару для защиты дамбы. Настоящий пример сплоченности и заботы о родном селе показывает семья Руслана и Динары Мырзабай, жители села Тепличное. Вместе с другими сельчанами они активно участвуют в укреплении дамбы вокруг населенного пункта. Их сын Дастан тоже вносит свой вклад: на своем квадроцикле он помогает взрослым, перевозя мешкотару для укрепления защитных сооружений. Настоящий пример другим! - говорится в описании к видео.

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Тем временем данный ролик вызвал неоднозначную реакцию у североказахстанцев. "А со скольки лет возможно управление транспортом? Закон ведь для всех един", - высказались пользователи в социальных сетях. В результате отцу ребенка выписали штраф.

- 26 апреля в селе Тепличное в ходе проведения работ по укреплению дамбы 34-летний житель района допустил к управлению квадроциклом своего 10-летнего сына, - сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе областного департамента полиции. - По данному факту он привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 612 Кодекса РК об административных правонарушениях за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права.

В полиции подчеркнули необходимость соблюдения законодательства, особенно в условиях повышенного риска.

- Безопасность детей и всех участников ликвидации последствий паводка является приоритетом. Благодарим всех, кто помогает, призываем соблюдать меры предосторожности при выполнении любых работ, - отметили в ведомстве.

Согласно закону, передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, влечет штраф в размере 50 месячных расчетных показателей. Отцу маленького помощника придется заплатить 196 тысяч 600 тенге.

Напомним, Петропавловск и Кызылжарский район СКО переживают третью волну паводка. Такое происходит впервые за историю области. Как сообщил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, в регион пришел такой же большой объем воды, как в 2017 году. Тогда была зафиксирована рекордная отметка уровня перелива через гребень Сергеевского водохранилища, который составил 3 метра 38 сантиметров, чего не наблюдалось с момента его ввода в эксплуатацию - в 1968 году. Антирекорд 2017 года был побит в 2024 году, когда перелив на гидроузле в Сергеевке составил 4 метра 25 сантиметров. В селе Тепличное, расположенном недалеко от Петропавловска, 25 апреля провели заблаговременную эвакуацию жителей из-за подъема уровня воды. В селе Тепличное, по данным ДЧС, проживают более 700 человек в 280 частных жилых домах. Эвакуировались те жители, дома которых находятся в наиболее опасной зоне.