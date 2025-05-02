С 28 апреля в Костанайской области таких стало две. Кроме 163 км от Костаная до пункта пропуска «Кайрак», платным теперь является и 151-километровый участок трассы от Костаная до Денисовки. У тех, кто столкнулся с необходимостью платить за проезд в этом направлении, возникает много вопросов.

Фото Юлии НЕСТЕРЕНКО

- Причина понятна. Чем отличается денисовское направление от карабалыкского? Тем, что от областного центра до Аятского моста идет участок дороги первой категории, а это значит, что на его протяжении плата взимается не только с грузового, но и с легкового транспорта, - сказал на брифинге 30 апреля директор Костанайского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ.

Особенно много вопросов у дачников Костаная и Рудного. Многие не понимают, они вообще должны платить или нет. Тем более, что операторы колл-центра АО по номеру 1403 дают противоречивую информацию.

Первая арка на выезде из Костаная стоит около района Кунай, вторая - за Рудным, в районе поселка Юбилейный. Дачники обоих городов, направляясь на свои садовые участки, пересекают одну арку, проезжая всего 5-10 км.

- Один оператор говорит, что платить нужно — то есть 40 тенге вам будут начислять. Другой оператор объясняет, что если ваша машина проходит только одну арку и приписаны вы либо к Костанаю, либо к Рудному, то считаетесь так называемым местным транспортом и плата за проезд вам начисляться не будет, - приводила пример журналист Евгения ЕРМАКОВА.

Фото РСК

- На сегодня этот вопрос до конца не решен, - ответил Андрей Горват. - Мною руководству АО направлены письма. Предлагаю с дачников, чьи общества расположены вдоль этого участка дороги не взимать плату. Принять такое решение, если оно не противоречит нормативным актам.

Пока, считает директор филиала АО, дачникам лучше все-таки производить оплату, она составляет 40 тенге. Выгодно взять абонемент - для легковых он возможен только на год, стоит 1 МРП. Оплата должна быть в произведена не позже 7 дней с момента получения уведомления. Иначе «прилетит» штраф. Физлицам - 1 МРП, юридическим - 5 МРП.

Однако в ближайшее время вопрос для дачников может потерять остроту. Горват сообщил: так как на участке дороги протяженностью 31,5 км - между Костанаем Рудным - начался ремонт, планируется за этот отрезок пути плату не взимать до окончания ремонтных работ в октябре 2025 года. Решение должно быть принято в ближайшее время.

Корреспондент «НГ» задал вопрос от имени читателя из Житикары, который часто ездит в Костанай, хотел бы купить абонемент, но не смог этого сделать.

- Абонемент могут приобрести только владельцы транспорта, зарегистрированного в районах, прилегающих к платному участку трассы. Остальным не положено, - ответил спикер.

Его также спрашивали, есть ли альтернатива платной дороге, например, до Денисовки, как полагается по закону.

- Есть. Могу назвать маршрут проезда до Денисовки: из Костаная на Аулиеколь, Диевку, Косагал, - сказал Горват. - Другое дело, что ехать придется по дорогам районного значения, которые в плохом состоянии. Ну и это намного дальше. А до Рудного из областного центра можно ехать через Садчиковку. Дорога идет практически параллельно платному участку. И она вполне нормальная.

Много было вопросов о некорректном начислении оплаты за проезд. По всем ним Андрей Горват предложил звонить по номеру 1404. Если же ответы непонятные, противоречивые, то обращаться в филиал «КазАвтоЖола».

- Будем разбираться, по вашим конкретным случаям уже мы обратимся к службе, которая собирает платежи, - добавил он.

За справочной информацией адресовал на сайты qaj.kz и kaztoll.kz.

Был также вопрос о том, кто имеет право бесплатно проезжать по платным участкам. Директор филиала сказал, что законом для этого определено 11 категорий, в их числе скорая медицинская помощь, транспорт аварийно-спасательных служб, военных формирований. В список также входят автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в пригородных сообщениях, а также между населенными пунктами.