На записи - убитый Иван Малий лежит на животе у входной двери в прихожей. Судмедэксперты уделили особое внимание подтёку крови, идущему от трупа к двери, и срезали участок обоев стены, к которой примыкало тело, - на нём кровавый след с отпечатками пальцев.

Видео изучили сегодня, 2 мая, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Изъятие без анализа не даёт ответа, чья это рука, но из общей картины складывается впечатление, будто это предсмертная попытка Малия встать, уперевшись о стену, и дойти к выходу. Впрочем, согласно материалам дела, Евгений Казачок запер дверь и спрятал ключ, а любые попытки Ивана сбежать они с Нестеровым пресекали, заталкивая его обратно вглубь квартиры. Все очевидцы - от отца Казачка до Даниила Неверова, снимавшего убийство, - были запуганы, либо не имели возможности вызвать полицию, так как подсудимые отобрали у них телефоны.

Допрос Казачка в качестве подозреваемого в ночь убийства / Фото из архива "НГ"

Напомним, жители Рудного Евгений КАЗАЧОК (1998 г. р.) и Иван НЕСТЕРОВ (2001 г. р.) избивали 22-летнего Ивана Малия в ночь с 20 на 21 декабря 2024 года. От травм головного мозга Малий скончался на месте. Подсудимые обвиняются по п. 7 ч. 2 ст. 99 УК РК ("Убийство, совершённое группой лиц").

Иван Нестеров / Фото из архива "НГ"

Согласно материалам дела, Казачок, Нестеров, Малий и Даниил Неверов, которого подсудимые попросили снимать избиение, пили спиртное на кухне квартиры Казачка в Рудном. Между Неверовым и Малием произошёл словесный конфликт на почве того, что последний был должен Казачку деньги - 50 000 тенге. Казачок стал наносить удары ладонью по лицу Малия. Увидев происходящее, Нестеров присоединился. После они провели потерпевшего в спальную комнату, уложили на кровать и стали по очереди избивать. Прекратив избиение, повели в ванную комнату для того, чтобы Малий умылся. Тот пытался сбежать из дома, но они схватили его за шиворот и затащили обратно. Затем Казачок запер дверь квартиры, и они с Нестеровым продолжили избивать Малия.

На видеозаписи судмедэксперт перед изъятием образца крови из подтёка на полу констатирует:

- Труп лежит на полу на животе, от трупа к двери тянется след бурого цвета, напоминающий кровь.

Отпечаток руки на обоях вырезали и отделили вместе со штукатуркой.

На видео подтвердились показания шокированной матери погибшего Светланы МАЛИЙ, которая на первом заседании описала увиденное так:

- Голова была вся избита - как баскетбольный мяч была.

Этим же она доказывала, что мотивом преступления было желание не вернуть денежный долг, а "сама цель была просто убить".

Для близких Малия тема денежного долга очень щепетильная, и на первом заседании они уделили много времени доказыванию того, что Иван работал, получал от них денежную помощь и в займах не нуждался.

Фото автора