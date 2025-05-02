В Министерстве просвещения сообщили о переносе даты последнего звонка в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Учебный год, традиционно продолжавшийся 34 недели, подходит к завершению. Согласно статистике ведомства, более 3,9 миллиона школьников по всей стране подведут его итоги.

Для свыше 217 тысяч одиннадцатиклассников это завершение станет символическим прощанием со школьной скамьей.

"Как и в прошлом году, в последний учебный день - 23 мая - во всех школах страны пройдет единый классный час под девизом "Білімім - Отаныма". Это важное для всей системы образования мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года.

Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая - по решению администрации школ", - сообщили корреспонденту в ведомстве.