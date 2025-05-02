Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание комиссии по демонополизации экономики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на правительство.

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"По итогам заседания утвержден пул из 475 хозяйствующих субъектов с государственным участием, подлежащих приватизации, объединению или ликвидации", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что данная работа находится на контроле и будет выстроена поэтапно до 2030 года.

"При этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025-2026 годы", - уточняется в информации.

Вместе с тем Бектенов подчеркнул, что реализация указа Президента "О мерах по либерализации экономики" должна быть осуществлена в установленные сроки.

Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по либерализации экономики" 10 мая 2024 года. Документ был разработан в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса.