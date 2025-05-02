По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 мая, на востоке и западе области пройдут грозовые дожди, на севере ожидается небольшой дождь. В воскресенье, 4 мая, по области дождь, гроза, местами град. В понедельник, 5 мая, осадки не ожидаются.

В Костанае в субботу и воскресенье дождь, гроза, в понедельник - переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью по области будет от 1-7, на юге 10 градусов тепла, на севере заморозки на почве до 2 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 15-20°С, на юге области 24°С. В ночь на воскресенье температура воздуха будет 5-10°С, на юге и востоке 15°С. День ожидается тёплый: 15-20, на юге 25°С. В понедельник ночью термометры покажут 0...+5°С, на севере и востоке столбики термометров опустятся до отметки -3°С. Днём ожидаем 20-25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 5-7°С, днём 17-19°С. В воскресенье: ночью 7-9°С, днём 18-20°С. В понедельник: ночью 3-5°С, днём 21-23°С.

В субботу и воскресенье ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и востоке. В понедельник ветер будет северо-западным скоростью 9-14 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ