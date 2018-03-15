Методам реанимации новорожденных учили в Костанае медиков со всей области

Провести интубирование, то есть ввести трубку в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей, восстановить дыхание, "завести" сердце новорожденного - всему этому учили акушеров-гинекологов, неонатологов, фельдшеров, врачей общей практики и педиатров из самых отдаленных районов Костанайской области на трехдневном семинаре «Реанимация новорожденных».

Он проходил с 13-го по 15 марта в областном перинатальном центре. На семинар пригласили 22 врачей из Наурзумского, Жангельдинского, Амангельдинского, Денисовского, Житикаринского, Карасуского районов, Аркалыка и Лисаковска.

Акцент решили сделать именно на врачей из сельских и районных больниц, поскольку именно там из-за нехватки медперсонала один специалист - к примеру, врач общей практики (ВОП) - является и терапевтом, и педиатром, и акушером-гинекологом.

- Почему мы сюда много врачей общей практики пригласили: когда ночью случаются роды, именно они дежурят в это время, - рассказала «НГ» врач-педиатр Костанайского областного перинатального центра Людмила МОРДВИНОВА. - Они должны уметь все и знать, что делать в случае, когда роды проходят тяжело. Хотя в реанимационных мероприятиях нуждается только 1% новорожденных, очень важно, чтобы они при необходимости были проведены.

Семинар состоял из двух частей - теоретической и практичиской. Во второй участники использовали специальное оборудование - куклу новорожденного малыша, которой можно сделать массаж сердца, ввести трубку в трахею. Реанимационные мероприятия показывал реаниматолог-неонатолог высшей категории Евгений СОЛОВЬЕВ.

Врачей также водили в родильное отделение.

- Они наблюдали, как рождается недоношенный 30-недельный ребенок, - рассказала Людмила Мордвинова. - На местах врачи проводят только физиологические роды, то есть - нормальные. А если есть какие-то отклонения, то рожениц обычно отправляют в перинатальный центр: или в Костанай, или в Рудный. Но случается всякое, и на местах врачи должны быть готовы к сложным случаям.

25-летний врач общей практики Михаил РОМАНЮК пришел в Карасускую ЦРБ после окончания Карагандинского медуниверситета. За 7 месяцев принимал роды уже 40 раз.

- Так как дефицит кадров у нас сохраняется, приходится заниматься и участковой работой, и узкопрофильной, - рассказал Михаил «НГ». - Я и ЛОР, и нарколог, и педиатр. Все дети и беременные женщины - на мне. Я и роды принимал. Все проходило положительно, без экстренных ситуаций. Но теперь, в случае чего, мы не растеряемся и будем знать, что можно сделать на месте. Мы очень много сейчас получили практических знаний, теперь больше знаем о новом оборудовании.

Врач из Жангельдинского района с 35-летним стажем Бекмурат ЖУСУПБЕКОВ успел поработать педиатром, терапевтом, реаниматологом-анестезиологом. Сейчас - в должности врача общей практики. Как шутит Бекмурат, он был «механизатором широкого профиля».

- Я работал 13 лет в небольшом совхозе на границе с Актюбинской областью, - рассказал он. - У нас каждый год по 113-116 детей рождалось. Были случаи, что роды мы принимали на отгонных участках, где чабаны скот пасут. Приходилось выкручиваться, потому что до райцентра было 100 км. Потом меня перевели в район, теперь я работаю в больнице в Торгае. Роды я не принимаю сейчас, но присутствую на них, потом наблюдаю за новорожденным. Вчера мы были на родах. Все увидели в реальности.

Все манипуляции в обучающем центре проводили со специальными куклами. Интересно, что принимать роды здесь уже три года учат, используя интерактивной тренажер, анатомически точно копирующий беременную женщину и ее младенца. При включении запускается процесс родов. Медики этой кукле в натуральный размер даже имя дали - Мария Перинатальная.

По окончании семинара медики пройдут тестирование и получат сертификаты. Предполагается, что в районных и сельских больницах они поделятся полученными навыками и знаниями с коллегами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА