Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста
Казахстан не намерен отдавать и указанные в иске 1,5 млрд долларов из Нацфонда, сообщает Informburo.kz.
Фото с сайта kapital.kz
Деньги Нацфонда, замороженные американским банком, остаются в казахстанской собственности и защищены суверенным иммунитетом, отметил министр юстиции Марат Бекетаев.
Однако в ближайшей перспективе продать или передать эти активы будет невозможно. Министр считает, что управляющий Национальным фондом Национальный банк выдерживает взвешенную политику.
- В любом случае, риски Казахстана ограничены суммой иска – это около 1,5 млрд долларов. Никогда 22 (млрд долларов. – Авт.) никто не заберёт. Но мы даже не хотим отдавать оспариваемую сумму, потому что считаем, что арбитражное решение получено мошенническим путём. Все документы, доказательства мы представили в английский суд в начале этого года. Английский суд нас поддержал, сказав: да, факты мошенничества присутствуют и приказал это дело рассматривать в суде в Лондоне. Слушания намечены на октябрь 2018 года по мошенничеству, – сказал Марат Бекетаев в кулуарах заседания Правительства.
Глава Нацбанка Данияр Акишев тоже вышел к журналистам и отметил, что главный финансовый регулятор страны, управляя Нацфондом, размещает эти деньги среди внешних управляющих. Объясняя структуру управления, он рассказал, что эти деньги размещаются в нескольких банках-кастодианах.
- Банк-кастодиан – это банк, который осуществляет специализированные функции по учёту и хранению всех финансовых инструментов, в которые инвестирует Нацфонд, а также производит расчёты по ним. Это означает, что таких кастодианов может быть несколько, и их действительно несколько по Нацфонду. Кастодиан, который находился в Бельгии, – это The Bank of New York Mellon, там находятся в настоящее время 22 млрд долларов США, которые обременены в рамках иска. Очевидно, что сумма иска, которую уже неоднократно и Правительство озвучивало, и озвучивали наши юридические консультанты, не сопоставима с тем уровнем, который был заморожен сейчас, арестован. В принципе, понятна практика, мы опротестовывали это решение по закону, – сказал Данияр Акишев.
Так как договор с кастодианом заключён по английскому праву, Казахстан обратился в Высокий суд Лондона, который отказал в этой претензии. Но, как отметил глава Нацбанка, есть возможность обжаловать это решение.
- Мы проводим сейчас работу по тому, что банк-кастодиан неправомерно, на наш взгляд, поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно не сопоставима. Во-вторых, как считаем, это не соответствует той юрисдикции, где он находится, – добавил Данияр Акишев.
Основным органом, защищающим интересы Казахстана в этой ситуации, выступает Министерство юстиции. Национальный банк оказывает всю необходимую поддержку, в том числе, через наём юридических консультантов.
- Я не думаю, что здесь ситуация находится в какой-то критической фазе или речь идёт о какой-то потере активов. Действительно, есть юридические споры. Я думаю, они в конечном итоге найдут своё решение. Мы обладаем достаточно значительной квалификацией, и есть консультанты, мы надеемся на них, что они проведут квалифицированную работу, и мы будем иметь средства Нацфонда в том объёме, как имели раньше, – резюмировал глава Нацбанка.
Американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила 22 млрд долларов активов Национального фонда Казахстана по судебному иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против Правительства Казахстана.
Анатолий Стати инициировал судебные разбирательства, запрашивая наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Английский суд удовлетворил требования молдавского бизнесмена. Однако в Министерстве юстиции считают, что американская холдинговая компания не имеет права замораживать казахстанские счета, поскольку Казахстан в лице Нацфонда не состоит в каких-либо коммерческих отношениях с банком Bank of New York Mellon. Следовательно, нет оснований для ареста средств.
По данным Минюста РК, молдавский бизнесмен Анатолий Стати и его сын на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты они мошенническим путём завышали стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане.
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"сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты". Понятно, кто будет раскрывать "аффилированные" лица, это ж свои, родные лица
Хозяева 2018 года атакуют и наступают досрочно.
Дантист: Хрень какая -то, а не новость Слушай дантист если у тебя нет позитива и чувство юмора а только на уме кровь убийство насилие то значит смотри и читай на других сайтах.Дети подьезд...
Victor Yang: А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка. Ну попробуйте выйти на этот же рынок с новыми продуктами. Еще быстрее повылетаете.
Бывалый: На целину да на БАМ и севера ехали - тоже заради того чтобы свалить из колхоза. Ехали в колхоз, чтобы свалить из колхоза. Это просто шедевр на все времена.
И снова пара слов об образовании
Маркс: Кто тебя пустит на рынки на новые? Хоть с какими распрекрасными услугами? А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка.