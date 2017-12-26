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Татьяна
Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста
"сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты". Понятно, кто будет раскрывать "аффилированные" лица, это ж свои, родные лица
26.12.17 18:08
Вася Картошкин
Хозяева 2018 года атакуют и наступают досрочно.
Дантист: Хрень какая -то, а не новость Слушай дантист если у тебя нет позитива и чувство юмора а только на уме кровь убийство насилие то значит смотри и читай на других сайтах.Дети подьезд...
26.12.17 18:00
Маркс
И снова пара слов об образовании
Victor Yang: А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка. Ну попробуйте выйти на этот же рынок с новыми продуктами. Еще быстрее повылетаете.
26.12.17 17:59
Маркс
И снова пара слов об образовании
Бывалый: На целину да на БАМ и севера ехали - тоже заради того чтобы свалить из колхоза. Ехали в колхоз, чтобы свалить из колхоза. Это просто шедевр на все времена.
26.12.17 17:57
Victor Yang
И снова пара слов об образовании
Маркс: Кто тебя пустит на рынки на новые? Хоть с какими распрекрасными услугами? А кто говорит про новых участников этого рынка? Я говорю о новых продуктах этого рынка.
26.12.17 17:54
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Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста

26 декабря 2017, 16:05 |  Государство

Казахстан не намерен отдавать и указанные в иске 1,5 млрд долларов из Нацфонда, сообщает Informburo.kz.

Фото с сайта kapital.kz

Деньги Нацфонда, замороженные американским банком, остаются в казахстанской собственности и защищены суверенным иммунитетом, отметил министр юстиции Марат Бекетаев.

Однако в ближайшей перспективе продать или передать эти активы будет невозможно. Министр считает, что управляющий Национальным фондом Национальный банк выдерживает взвешенную политику.

- В любом случае, риски Казахстана ограничены суммой иска – это около 1,5 млрд долларов. Никогда 22 (млрд долларов. – Авт.) никто не заберёт. Но мы даже не хотим отдавать оспариваемую сумму, потому что считаем, что арбитражное решение получено мошенническим путём. Все документы, доказательства мы представили в английский суд в начале этого года. Английский суд нас поддержал, сказав: да, факты мошенничества присутствуют и приказал это дело рассматривать в суде в Лондоне. Слушания намечены на октябрь 2018 года по мошенничеству, – сказал Марат Бекетаев в кулуарах заседания Правительства.

Глава Нацбанка Данияр Акишев тоже вышел к журналистам и отметил, что главный финансовый регулятор страны, управляя Нацфондом, размещает эти деньги среди внешних управляющих. Объясняя структуру управления, он рассказал, что эти деньги размещаются в нескольких банках-кастодианах.

- Банк-кастодиан – это банк, который осуществляет специализированные функции по учёту и хранению всех финансовых инструментов, в которые инвестирует Нацфонд, а также производит расчёты по ним. Это означает, что таких кастодианов может быть несколько, и их действительно несколько по Нацфонду. Кастодиан, который находился в Бельгии, – это The Bank of New York Mellon, там находятся в настоящее время 22 млрд долларов США, которые обременены в рамках иска. Очевидно, что сумма иска, которую уже неоднократно и Правительство озвучивало, и озвучивали наши юридические консультанты, не сопоставима с тем уровнем, который был заморожен сейчас, арестован. В принципе, понятна практика, мы опротестовывали это решение по закону, – сказал Данияр Акишев.

Так как договор с кастодианом заключён по английскому праву, Казахстан обратился в Высокий суд Лондона, который отказал в этой претензии. Но, как отметил глава Нацбанка, есть возможность обжаловать это решение.

- Мы проводим сейчас работу по тому, что банк-кастодиан неправомерно, на наш взгляд, поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно не сопоставима. Во-вторых, как считаем, это не соответствует той юрисдикции, где он находится, – добавил Данияр Акишев.

Основным органом, защищающим интересы Казахстана в этой ситуации, выступает Министерство юстиции. Национальный банк оказывает всю необходимую поддержку, в том числе, через наём юридических консультантов.

- Я не думаю, что здесь ситуация находится в какой-то критической фазе или речь идёт о какой-то потере активов. Действительно, есть юридические споры. Я думаю, они в конечном итоге найдут своё решение. Мы обладаем достаточно значительной квалификацией, и есть консультанты, мы надеемся на них, что они проведут квалифицированную работу, и мы будем иметь средства Нацфонда в том объёме, как имели раньше, – резюмировал глава Нацбанка.

Американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon заморозила 22 млрд долларов активов Национального фонда Казахстана по судебному иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати и его компаний против Правительства Казахстана.

Анатолий Стати инициировал судебные разбирательства, запрашивая наложение ареста на активы в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Английский суд удовлетворил требования молдавского бизнесмена. Однако в Министерстве юстиции считают, что американская холдинговая компания не имеет права замораживать казахстанские счета, поскольку Казахстан в лице Нацфонда не состоит в каких-либо коммерческих отношениях с банком Bank of New York Mellon. Следовательно, нет оснований для ареста средств.

По данным Минюста РК, молдавский бизнесмен Анатолий Стати и его сын на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане. Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты они мошенническим путём завышали стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане.
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Комментарии к новости

Гражданина
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдаётся мне, что Казахстан просто не хочет рассчитываться с молдавским бизнесменом.

Tyr
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 16:19
Комментарий удален модератором.

nik58
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
блажен кто верует,и не столько уже забрали

§ Характер
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 26.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным Минюста РК, молдавский бизнесмен Анатолий Стати и его сын на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане.

Как же так? А где были и что делали контролирующие и проверяющие органы? :-o
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги забрать они не смогут. Но воспрепятствовать этому вы тоже не сможете!!! Видать серьезные, не мошеннические документы имеет на руках этот молдаванин, раз выигрывает один международный суд за другим. Это вам не пенсионеров обворовывать, заставляя путем мошеннических действия, через банки второго уровня, за один кредит по 2 раза расплачиваться((((((( 8-) :-o :-P :-x

§ пешеход
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 26.12.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно вкладывать миллиарды в такой банк-кастадион. который по какому то непонятному англо-пиндосовскому решению суда их замораживает. Где условия договора, юридические аспекты хранения, не возможность каких-то замораживаний, его репутация. Я посмотрел бы на правительство Штатов, если бы какой-то банк заморозил их деньги. Давно бы 3 мировая война началась. Америкосы себя в обиду не дают, а тут подумаешь каких то 22 ярда зелени, какой то страны Казахстан. Вот и отношение к нашей стране на мировой арене.
Профайл

Татьяна
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты".
Понятно, кто будет раскрывать "аффилированные" лица, это ж свои, родные лица

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