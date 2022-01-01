17 августа 1974 г. решено ввести в эксплуатацию среднюю школу № 20 на 1 176 учеников в Кустанае.

18 августа 1921 г. начальник Кустанайского гарнизона Ткаченко в честь ознаменования 2-летней годовщины освобождения Кустаная от белогвардейцев издал приказ о проведении парада на площади «Свободы».

21 августа 1924 г. губпрофбюро Кустаная выписало из Московской художественной академии 9 бюстов Ленина, из которых 1 бюст посеребренный, 6 - бронзированных и 2 - из разных металлов.

21 августа 1939 г. на заседании президиума Кустанайского облисполкома постановили организовать на базе Кустанайского казахского педучилища Кустанайский двухгодичный учительский институт в составе двух факультетов: физико-математического и географического. Организовать при институте подготовительное отделение и сектор по заочному обучению. Произвести новый прием студентов до 1сентября: на основные факультеты - 120 человек, на заочный сектор - 50 чел., на подготовительное отделение - 70 чел.

24 августа 1930 г. руководство Кустаная решило закрыть все имеющиеся в городе пивные лавки, создать обоз для подвоза питьевой воды населению.

27 августа 1984 г. горисполком Кустаная отвел земельный участок пл. 6,0 га вновь созданному областному предприятию «Теплокоммунэнерго» между территорией РСУ, «Гордорстрой» и треста «Кустанайводопровод» по ул. Дорожной (Каирбекова).

29 августа 1989 г. вышло постановление бюро обкома КП Каз. ССР в целях увековечения памяти защитников Родины - кустанайцев, павших на фронтах ВОВ, о создании областной Книги Памяти. Заведующим редакцией назначен Есмуханов.

29 августа 1917 г. на заседании Кустанайской городской Думы, учитывая факт свержения царизма в России, постановлено переименовать улицу Царскую в память Л. Н. Толстого и дать ей название ул. Толстого.

30 августа 1991 г. принята в эксплуатацию пристройка к школе № 12 на 514 мест в Кустанае (1 сентября 1990 года на базе общеобразовательной школы № 12 открыта школа-гимназия им. Горького).

31 августа 1926 г. по сведениям Кустанайского окружного статистического бюро по городской переписи 1923 года с естественным приростом 1924 года и за первое полугодие 1925 года население города Кустаная составляло 22 323 человека. Из них мужского пола - 10 827 чел., женского пола - 11 596 чел. По социальному положению население разделялось так: крестьян - 9 303 чел., рабочих - 3 886 чел., служащих - 5 807 чел., красноармейцев - 48 чел., нетрудового элемента - 1 292 чел. и проч. - 449 чел.