На пересечении улиц Летунова и Тауелсиздик в Костанае размещен билборд с рекламой букмекерской конторы OLIMPBET. Разве по закону наружная реклама букмекерских контор в РК не запрещена?

Серик, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает старший оперуполномоченный Организационно-контрольного управления департамента экономических расследований Костанайской области Коркем БЕКТАКСОВА:

- В соответствии с нормативным актом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности» реклама букмекеров и онлайн-казино запрещена. Вместе с тем указанный закон вступает в силу с 1 сентября текущего года. Таким образом, размещение рекламы букмекерской конторы разрешено лишь до 1 сентября 2024 года, она должна быть демонтирована до указанного числа.