Просим вас осветить нашу проблему, которая вышла из-под контроля. Нашу улицу Рабочую в Костанае должно убирать ТОО «ДК-Максат». К сожалению, с весны мы так и не дождались уборки. Мы добровольно вышли и убрали участок возле нашего дома сами. Аккуратно сложили весь весенний мусор, наняли машину и вывезли его самостоятельно. Но позже зацвел тополь и его опавшие сережки снова захламили улицу. Мы опять вышли и убрали мусор, сложили его в мешки и поставили вдоль дороги. Уже два месяца пытаемся добиться, чтобы этот мусор и спиленную поросль вывезли. Обращались в отдел ЖКХ с просьбой вывезти мусор, уже собранный и упакованный нами. Нам дали понять, что они не обязаны вывозить этот мусор. Мы хоть свою территорию убрали, а от нашего дома до улицы Баймагамбетова вообще улица не убрана (бутылки, многолетняя листва, непролазные кусты). На работу идем, как по свалке.

Инициативная группа дома № 158 по ул. Рабочей, Костанай

Комментарий

- Текущим содержанием улиц и мест общего пользования северной части города на регулярной основе занимается подрядная организация ТОО «ДК-Максат», - пояснил в ответе на запрос «НГ» главный специалист ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» Станислав ЛОБАНСКИЙ. - При невыполнении выданных заданий направляется уведомление о понуждении выполнения работ. При повторном игнорировании выданных заданий начинаются судебные процедуры. Вывоз мусора с дворовой территории производился в рамках проведения двухмесячника, проводимого в мае и июне. При проведении субботника на дворовой территории рекомендуем выполнять вывоз собранного мусора за счет средств целевых сборов жителей данного двора.