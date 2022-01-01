Уже вторую неделю в селе Павловское Карасуского района нет сотовой связи, а абонентская плата списывается. Так было и зимой. В акимате говорят переключить настройки с 3G на 2G, тогда связь появится. Но суть не в том, что нет Интернета. Нет связи вообще. Когда она появится?

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Комментарий

- В группе мессенджера WhatsApp «Своя служба помощи» 15 июля 2024 года поступило сообщение о том, что в селе Павловское отсутствует связь Kcell.kz более 7 дней, - сообщил «НГ» аким Жамбылского сельского округа Сайлау ИМАНБЕКОВ. И ответил на наши вопросы: - Мобильная связь Kcell.kz в селе Павловское работает с перебоями в связи с техническими причинами и постоянно меняющимися погодными условиями. Главным специалистом аппарата акима Жамбылского сельского округа Мухамедовой осуществлен звонок на номер оператора связи Kcell.kz 8-727-258-11-48, где оператором было рекомендовано настроить сотовые телефоны в ручном режиме на 3G и 2G, также была оставлена заявка на устранение неполадок. На сегодня в селе мобильная связь имеется. В селе Павловское устанавливается антенно-мачтовое сооружение связи Beeline.

Ситуацию также прокомментировал руководитель управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области Азамат КАШИЕВ:

- В селе Павловское имеется базовая станция ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (торговая марка «Теле2»), на совместном использовании радиочастот и инфраструктуры - ТОО «КаР-Тел» (Beeline Казахстан), АО «Кселл» (Activ). Базовая станция не работала в период с 10 по 19 июля в связи с серьезной аварией, также 22 и 26 июля были кратковременные отключения по несколько минут в связи с техническими работами на станции. В настоящее время базовая станция в с. Павловское в Сети, без аварий.