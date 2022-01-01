Как 85 лет назад был создан Кустанайский учительский институт



Постановление «Об организации Кустанайского учительского института» от 21 августа 1939 г. ГАКО



1 сентября 1939 г. «на базе Кустанайского казахского педагогического училища» официально был открыт Кустанайский учительский институт, правопреемником которого ныне является КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы. О первых руководителях института читайте статьи автора «Кустанайский учительский: 1939-1940 годы» (12.09.2012 г.) и «Из числа преподавателей имеют боевые награды…» (11.07.2024 г.).

Два факультета

Подготовка осуществлялась заблаговременно. 2 июля 1939 года было принято постановление Совета народных комиссаров Казахской ССР «О реорганизации Кустанайского Казахского педучилища в учительский институт». В соответствии с постановлением СНК СССР от 20 мая 1939 года за № 712 «О плане приема в высшие учебные заведения и техникумы на 1939/40 учебный год» было решено организовать институт с двумя факультетами: физико-математическим и географическим. При этом отмечалась необходимость «передать студентов 2-го курса Кустанайского казахского педучилища на 1-й курс учительского института с приемными экзаменами». Документ подписали председатель СНК Казахской ССР Н. Ундасынов и заместитель управляющего делами СНК Казахской ССР М. Сапаргалиев.

По согласованию и в соответствии с решениями Совнаркома и Наркомата просвещения Казахской ССР Президиум Кустанайского исполнительного областного комитета Совета депутатов трудящихся 21 августа 1939 года принял постановление «Об организации Кустанайского учительского института и его отделений».

«Организовать на базе Кустанайского педучилища с 1 сентября сего года Кустанайский двухгодичный институт в составе двух факультетов - физико-математического и естественно-географического, - указывалось в документе. - Организовать при институте подготовительное отделение и сектор по заочному обучению. Произвести до 1 сентября новый прием студентов: а) на основные факультеты - 120 человек, б) на заочный сектор - 50 человек, в) на подготовительное отделение - 70 человек. Итого: 240 человек».

Под корпус учительского института выделяют здание (построенное в 1911 г.) бывшего реального училища, где в годы советской власти было размещено Кустанайское казахское педагогическое училище» по ул. Ленина (сейчас пр. Аль-Фараби, 109). Ныне там действует Костанайский гуманитарный колледж. Знаменательно, что в бывшем общежитии № 2 учительского института в настоящее время размещены музей Ахмета Байтұрсынұлы и археологический музей современного университета. Вплоть до настоящего времени там сохраняется старый адрес ул. Толстого, 66.

Преподаватели...



Куратор и студенты 1-го курса естественно-географического факультета. Фото 1940 г. КОИКМ



В архиве КРУ хранится внушительных размеров том под названием «Приказы по личному составу Кустанайского государственного учительского института и одногодичных педагогических курсов. Начато: 17 сентября 1939 г., окончено: 30 декабря 1946 г.». Преподаватели и сотрудники казахского педучилища стали основой коллектива вновь образованного учительского института. Д. Ибраев (бывший зав. учебной частью) был назначен первым директором, Т. Жумагазин /Джумагазин/ (преподаватель ботаники) сменил его на этом посту, Т. Мусагулов /Мусакулов/ как был, так и остался заведующим учебной частью. Остались вести свои предметы: Г. Асанов - казахский язык, Д. Н. Борщ - русский язык и литературу, Е. Е. Ольховский - военное дел. В 1939 г. они составят 39% (5 из 13 человек) и в 1940 г. 31% (6 из 19 человек) преподавательского состава.



И. П. Найденов, директор Кустанайского учительского института (1939-1942, 1947-1950). Музей КРУ

10 октября 1939 г. Наркомпрос КазССР назначит директором Кустанайского учительского института «тов. Найденова И. П., ранее работавшего директором объединенного оперного театра г. Алма-Аты».



Ахметгали Айтмухамбетов, Герой Социалистического Труда. Архив КРУ

Большой вклад в создание учительского института в 1939-1941 годах внес секретарь партийной организации Ахметгали Айтмухамбетов, которому впоследствии было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Из-за нехватки квалифицированных преподавателей в Кустанае вынуждены были принимать на работу ссыльных ученых. Удалось выяснить историю кустанайской ссылки Эрики Эдуардовны Кубилюс, увольнения которой различные комиссии ежегодно требовали с 1936-го по 1940 год в двух педучилищах - казахском и русском, а затем и в Кустанайском учительском институте.



Удостоверение И. И. Дьячкова. 11 июля 1940 г. ГАКО

- Среди преподавателей выделялся ссыльный ученый-педагог Алексей Федорович Бунегин, - вспоминал бывший студент учительского института Иван ДЬЯЧКОВ. - Он вел у нас педагогику и психологию. Великолепно знал современную литературу, чем заразил и нас.

Ведущими сотрудниками учительского института с 1939 года были корейские ученые. В документах отдела кадров они просто указывали о своем переезде с Дальнего Востока в Казахскую ССР, без уточнений, как это произошло.

Математические дисциплины читал преподаватель Афанасий Федорович Дю, выпускник Дальневосточного института. Павел Павлович Ким, выпускник Московского педагогического института, работал старшим преподавателем физики. Однозначно, что занятия они вели у детей депортированных корейцев. Так, в 1939 году на 1-й курс были зачислены: на физико-математическое отделение - Изомруд Ли, Борис Нам, Дик-Чен Тен, Исон Шин; на отделение русского языка и литературы - Леонид Ким, на историко-географическое отделение - П. Ким, Михаил Ли, Петр Н. Ли, Р. Нигай. В июне 1941 г. дипломы «по физико-математическому факультету» получили Матвей Ким, Александр Ли, Де-най Ли, Николай Сон. Диплом педагогического вуза открывал им широкие возможности. Учителей истории тогда включали в номенклатурные списки наряду с членами горкома и горсовета. Корейцев, преподавателей и студентов, принимали в партию и комсомол. Все эти факты явно расходятся с общепринятыми представлениями о положении высланного корейского населения.

…и студенты

В результате проведенного руководством института дополнительного набора с 1 по 15 октября 1939 года количество казахской молодежи увеличилось до 26 человек на очном отделении и 21 - на заочном. На 1 ноября 1939 года всего принятых в число студентов было 159 человек, но через два месяца их численность сократилась до 96 человек. Когда прошел первый набор, то одновременно 48 студентов (а их тогда называли по-военному - курсанты) были призваны в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии.



Студент Кажгабылы Агайсин. 1939-1940 гг. Семейный архив Нагимы АГАЙСИНОЙ



Справка студента Кажгабылы Агайсина от 15 мая 1940 г. Семейный архив Нагимы АГАЙСИНОЙ

В семейных архивах детей и внуков бывших студентов бережно хранятся документы военного периода. Можно проследить судьбу тех, кто поступил в институт 1 сентября 1939 года, когда с началом Второй мировой войны по всей стране студентов вузов призывали в ряды Красной армии, в течение первого же учебного года они получали повестку военкомата. Одним из них был Кажгабыл Агайсин.

Справка от 15 мая 1940 года подтверждает, «что он действительно состоял студентом педагогических курсов Кустанайского государственного учительского института с 10 октября 1939 года по 15 мая 1940 года». Фамилия К. Агайсина есть в списках студентов отделения «История и география». У всех призывников института причина указывалась одна: «Исключен в связи с призывом и отправкой в части войск РККА». В послевоенный период фронтовик с боевыми наградами окончил с отличием Мендыгаринское педагогическом училище.

Создание первого учебного заведения по подготовке учительских кадров считается отправной точкой в развитии высшего образования в городе и области. Кустанайский учительский институт и Мендыгаринское педагогическом училище станут кузницей кадров по подготовке специалистов для народного образования Казахстана и в деле создания казахской национальной интеллигенции.

По материалам монографии: Легкий Д. М., Нурсеитов Б. Н. У истоков университета. История Кустанайского учительского института (1939-1955 гг.). Костанай, 2024.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы