Руководители Кустанайского учительского института на фронтах Великой Отечественной

Начальник политотдела, майор Хисам Юманкулов. 1941-1945 гг. Архив КРУ им. А. Байтұрсынұлы.

В этом году 85-летний юбилей отмечает Костанайский региональный университет им. Ахмета Байтұрсынұлы, который является правопреемником Кустанайского учительского института. 1 сентября 1939 года, когда в Европе разразилась Вторая мировая война, студенты начали постигать основы педагогического мастерства под руководством своих преподавателей. Многие из них с началом Великой Отечественной войны были призваны на фронт, включая первых руководителей института.

Только в первый год войны, судя по отчету 1941 года, из института «были призваны в действующую армию 22 студента и 7 преподавателей». В безымянном рукописном документе уже послевоенного времени (черновики материала для отчета, сданного в архив), составленном женской рукой, беспристрастно отмечается: «В конце ноября добровольно пошел на фронт директор института т. Найденов, отказавшийся от брони, которую он имел. Через три месяца - зам. директора по хозяйственно-административной части т. Бисембаев, который погиб в бою с немецкими захватчиками. Через пять месяцев были призваны замдиректора по н/у части т. Мусакулов и завкафедрой марксизма-ленинизма т. Юманкулов».

В характеристиках и документах о ветеранах Отечественной войны (так было официальное название) непременно указывалось: «Преподаватели, награжденные орденами, - 6 человек, медалями - 11». В черновых записях для отчета о деятельности института в годы войны находим суровые записи: «Из числа преподавателей имеют боевые награды: препод. ист. СССР - т. Тугов П. И., кавалер всех трех степеней Славы, двух орденов Отечественной войны, Красной Звезды и трех медалей. Завкаф. О. М. Л. (основы марксизма-ленинизма) тов. Юманкулов имеет ордена Отечественной войны II ст. и Красной Звезды и две медали. Ст. препод. О.М. Л. т. Найденов имеет орден Отечественной войны II ст., орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», замдиректора по заочному обучению т. Кирдяев имеет орден Отечественной войны II ст. и две медали».

С 10 октября 1939 года и в первые месяцы войны директором института был Иван Найденов, который сделал все возможное и невозможное для становления и начала полновесной деятельности первого вуза в области. По воспоминаниям бывшего студента учительского института Ивана Дьячкова, нового директора прислали не случайно, так как Иван Пантелеймонович был «известный в то время педагог, общественный деятель и поэт, член Союза писателей Каз. ССР».

На сайте «Ветераны Великой Отечественной войны города Костаная» имеется официальная информация. «Найденов Иван Пантелеймонович. Род. В 1907 г. в п. Александровка Курской обл. В армию призван Кустанайским ОРВК Кустанайской обл. Годы службы: 1941-1946 гг. Участник боев на Брянском, 2-м Белорусском, 2-м Прибалтийском ф-х в составе 8 СД, 13 А, 13 арт. бр., 90 СК, 43 А. Род войск - сухопутные. Воинское звание - майор. Образование - высшее, окончил Московскую академию комм. воспитания. После демобилизации работал преподавателем. Награжден орденами Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

О живой связи с защитниками Родины с гордостью писали в институтском отчете 1944 года: «Ряд товарищей, ушедших на фронт, держат с институтом связь. Преподаватель основ марксизма-ленинизма б/директор Института Найденов награжден орденом Красной Звезды (5 мая 1943 г.) и медалью «За отвагу». В это время майор И. П. Найденов служил в должности «старшего инструктора политотдела 90-го стрелкового корпуса 43-й армии». В газете «Сталинский путь» он регулярно публиковал статьи о подвиге своих земляков, в том числе патриотические стихи.

В феврале 1942 г. с должности директора института был призван на фронт Талип Мусакулов. О его боевом пути повествует наградной лист, когда он 25 января 1945 года вновь получит высокую правительственную награду - орден Отечественной войны первой степени (орден Отечественной войны второй степени он получил 5 августа 1944 г.).

Наградной лист Талипа Мусакулова

1. Фамилия, имя и отчество: Мусакулов Талип. Звание капитан.

2. Должность, часть: агитатор 114-го стрелкового полка 325-й стрелковой Двинской дивизии.

3. Представляется к награде: орден Отечественной войны первой степени.

4. Год рождения: 1909.

5. Национальность: казах.

6. Партийность: чл. ВКП(б) с 1939 г.

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и отечественной войне (где, когда): с V-1942 Брянский фронт X-1943 г. Второй Прибалтийский фр. I-1945 III Белорусский фр.

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: л/р 7.08.44г. II-Прибалтийский фр.

9. С какого времени в Красной армии: с февраля 1942 г.

10. Каким РВК призван: Кустанайским РВК Кустанайской обл.

11. Чем ранее награжден (за какие отличия): Отечественной войны II ст. пр № 0193/Н от 5. 08. 44. Приб. фр.

12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи: (находится в строю).

Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:

Тов. Мусакулов в боях с немецко-фашистскими захватчиками показал себя смелым волевым офицером Красной армии. Несмотря на сильный арт.-мин. огонь противника, в период наступательных действий полка тов. Мусакулов лично занимался руководством агит. коллектива, тем самым своевременно доводились все приказы тов. Сталина и сводки Совинформбюро до личного состава. Под его личным руководством во всех подразделениях была организована работа по передаче по цепи об отличившихся в боях. Находясь на переднем крае, тов. Мусакулов помогал в вопросе мобилизации личного состава на выполнение боевых задач. В ходе боя своевременно занимался вопросом назначения низовых агитаторов вместо выбывших, давая инструктаж о работе агитатора в бою. За проявленные лидерство и отвагу тов. Мусакулов достоин правительственной награды ордена Отечественной войны первой степени. Командир (начальник) 114-го стрелкового полка. 25 января 1945 г. подполковник /Тряпицын/. На отдельном листе стоят подтверждающие пять подписей вышестоящих начальников, командиров (политотдела, дивизии, корпуса).

Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма института Х. Ф. Юманкулов с 1942 года в звании майора будет литературным работником фронтовой газеты, начальником политотдела. На сайте «Ветераны Великой Отечественной войны города Костаная» имеется официальная информация.

«Юманкулов Хисам Фахрутдинович. Род. в 1905 г. в Балканском прииске Ногайбакского р-на Челябинской обл. В армию призван Кустанайским ОРВК Кустанайской обл. Годы службы: 1942-1946. Участник боев на Северо-Западном, 3-м Белорусском фр. в составе 27, 153 СД. Род войск - сухопутные. Воинское звание майор, литературный работник фронтовой газеты, начальник политотдела. Образование - неполное среднее. После демобилизации работал преподавателем. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й ст., медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», юбилейными медалями».

Бывшие преподаватели института высокие награды получали и в первые месяцы после окончания войны. Так, фронтовой приказ № 754 от 29 июля 1945 г. свидетельствует о награждении бывшего преподавателя истории, заведующего заочным отделением в учительском институте в 1940 г. М. С. Грушецкого орденом Красной Звезды (до этого он получил медаль «За отвагу»).

В рядах Красной армии Грушецкий значится с сентября 1941 года («курсант курсов подготовки и переподготовки полит. состава 3-го Белорусского фронта»), участвовал в военных действиях «с мая 1942 г. по май 1945 г. на 3-м Белорусском фронте». Вот его наградной лист:

Михаил Грушецкий, заместитель директора учительского института. 1940 г.

1. Фамилия, имя, отчество: Грушецкий Михаил Степанович. Звание старший сержант.

2. Должность, часть: курсант курсов подготовки и переподготовке полит. состава 3-го Белорусского фронта.

3. Представляется к ордену Красной Звезды.

4. Год рождения: XI-1905.

5. Национальность: украинец.

6. Партийность: чл. ВКП/б/ с мая 1943 г.

7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и Отечественной войне (где, когда): участник Отечественной войны с мая 1942 г. по май 1945 г. 3-й Белорусский фронт.

8. Имеет ли ранение и контузии в Отечественной войне: легкие - август 42 г. легкие - март 1943 г.

9. С какого времени в Красной армии: с сентября 1941 г.

10. Каким РВК призван: Кустанайским горвоенкоматом, Каз. ССР.

11. Чем ранее награжден (за какие отличия): медаль «За отвагу» lll - 1943 г.

Атмосфера жизни военной поры наиболее полно ощущается в стихотворении И. П. Найденова «Мы победим»: «Пусть нас ждут и жертвы, и лишения/ Мы сильны и помним об одном/ Сквозь огонь невиданных сражений/ к торжеству, к победе - Мы придем!»

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмета Байтұрсынұлы