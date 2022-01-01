В Казахстане принято постановление, согласно которому кредит от 1 000 МРП (3 692 000 тенге) в нашей стране можно получить только с согласия супруга или супруги. Вы поддерживаете внедрение такого ограничения? Да. Это поможет сохранить семейный бюджет и предотвратить ссоры.

Да. Но, чтобы достичь эффекта, нужно снизить минимальную сумму займа.

Нет. Это лишь дополнительная головная боль при оформлении кредита.

Нет. Этот запрет не даст никакого эффекта.

