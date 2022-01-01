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Куда пойти с 22 по 28 августа

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Кочевая выставка» - экспозиция картин художника из Татарстана Арыслана Ибрахима

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

В течение месяца

Персональная выставка члена Союза художников РК Галыма Оспанова «Оралу» («Возвращение»), посвященная 145-летию Костаная