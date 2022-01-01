Аким Костаная Марат Жундубаев на аппаратном совещании сказал, что школьные дворы необходимо сделать открытыми для населения города. И в качестве примера привел двор физико-математической школы, где все желающие могут бегать, играть в футбол, заниматься на тренажерах.

В связи с этим я хочу задать вопрос: почему Интеллектуальная школа имени Назарбаева остается такой закрытой для населения, как будто это какой-то режимный объект? Чтобы попасть в школу, надо пройти через охранника на улице и внутри, через видеокамеры и прочую электронику. Ну да ладно. Это что касается внутреннего содержания. Но почему такие прекрасные спортивные объекты на улице вокруг школы пустуют и стоят за большим забором, почему нет для них доступа населению?

Почему это такое государство в государстве? Только ли оттого, что эта школа носит имя экс-президента?

Мальчишки через забор перелезли на школьный стадион, чтобы поиграть в мяч, но тут прибежал охранник, как будто произошел криминал.

Заслуга ФМЛ не меньше, чем НИШ, а может, и больше в силу возраста, но ее территория рядом с народом, доступна. Так давайте же эта эфемерная выдуманная элитарная школа откроет свои ворота, свои спортивные сооружения, построенные на средства народа, людям!

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