Время неумолимо мчится вперед, но у каждого из нас, к сожалению, случается беда, которая ведет за собой невосполнимую утрату близкого человека навсегда, будь то отец, мать, брат, сестра или просто хороший человек. И тогда осознаешь, что их никто и никогда не заменит и не возвратит назад. И эта боль не исчезает, а остается в глубине сердца. Бывает желание вернуть то время, когда ты общался с человеком, но увы. Остается лишь подчиниться суровым законам природы и только в воспоминаниях поддерживать связь с покинувшими нас людьми. Вот и мне хочется вспомнить хорошего человека, покинувшего нас десять лет назад.

В признании любви издревле заведено много не говорить, ведь само слово «любовь» раскрывает суть. Родители при рождении нарекли дочь Любовью. Повзрослев, создав семью, она стала Любовью Никифоровной Розиновой. К сожалению, Всевышний отмерил ей немного лет, она ушла в полном расцвете сил, энергии, оптимизма, жизнелюбия, но сколько добрых дел успела сделать, сумела стать великолепной матерью, привив детям прежде любовь к жизни и никогда не отчаиваться при любых жизненных ситуациях. А это самое главное в жизни.

В характере Любови Никифоровны сплелись воедино царственная грациозность и доброта, еще отличала ее любовь ко всему, что окружало, даже к полевым цветам. Она была строгим, требовательным руководителем, но при этом очень справедливым, на редкость надежным другом. Она никогда не склоняла голову под ударами судьбы, твердо веря, что солнце всегда будет освещать путь золотым сиянием.

Роза ДЖУНУСОВА, ветеран труда, Костанай